Americké clá na európsky tovar: Eurokomisia volí cestu dialógu, Dánsko podporuje rokovania

Foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Dánske predsedníctvo oceňuje doterajší prístup Európskej komisie (EK) k rokovaniam s USA vo veci colnej politiky. Uviedla to v rozhovore pre bruselského spravodajcu TASR dánska ministerka hospodárstva Stephanie Loseová.

Ministerka sa v stredu (2. 6.) v Kodani stretla s delegáciou európskych novinárov pri príležitosti začínajúceho sa dánskeho predsedníctva v Rade EÚ. Upozornila, že v mene Dánska povedie rokovania ministrov hospodárstva členských krajín počas najbližších šiestich mesiacov, pričom bude treba riešiť sériu výziev.

S odkazom na prípravu budúceho viacročného finančného rámca (VFR) Loseová uviedla, že debaty, ktoré povedie dánske predsedníctvo, budú v znamení modernizácie dlhodobého rozpočtu Únie, s dôrazom na podporu priorít, ktoré stanovila Európska komisia. Priznala, že rozpočet, ktorý v polovici júla predstaví eurokomisia, zrejme neuspokojí všetky potreby a očakávania a preto bude treba o ňom intenzívne rokovať.

Dánsko podľa jej slov pozorne sleduje rokovania o clách medzi EÚ a USA po tom, ako americká administratíva navrhla 10-percentné zaťaženie na väčšinu tovarov dovážaných z Únie. Uviedla, že jej rezort urobil analýzy týkajúce sa toho, ako by desaťpercentné americké clá postihli sektory dánskej ekonomiky. „Pravdaže nás to postihne, ale nie do takej miery, aby naše hospodárstvo vážne utrpelo. Dánska ekonomika je silná a odolná, ale ak by clá boli privysoké, určite to pocíti,“ povedala. Zdôraznila, že EÚ by v spore o clách s USA vždy mala hľadať také riešenia situácie, aby z nich mali výhodu obe strany.

„Myslím si, že Európska komisia urobila dobrú prácu, keď stavala na pokračovaní dialógu a nespoľahla sa na prijímanie protiopatrení. Naďalej ju v tom plne podporujeme,“ odpovedala aj na otázku TASR, ako dánske predsedníctvo vie podporiť eurokomisára pre obchod Maroša Šefčoviča v jeho prebiehajúcich rokovaniach s americkou stranou.

Zopakovala, že netreba spor eskalovať a, naopak, hľadať riešenia, ale ak sa ich nepodarí nájsť, EÚ musí mať v zálohe adekvátne protiopatrenia. „Dánske predsedníctvo bude v tomto úzko spolupracovať s Európskou komisiou, ktorá, ako som už povedala, zvolila veľmi rozumný prístup k rokovaniam s USA, budeme ju v tom podporovať,“ odkázala Loseová.