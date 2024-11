Americké clá na dovoz tovarov z Nemecka pocítia tvrdo krajiny strednej Európy

Foto: unsplash.com/Dan Dennis

Plánované zmeny v obchodnej politike USA sa výrazne dotknú krajín strednej Európy, napriek tomu, že priame prepojenie medzi ekonomikami nie je vysoké. Uviedli to ekonómovia z banky ING, na ktorých sa odvolala agentúra Reuters.

„Najvýraznejšie sú tieto štáty vystavené tlaku USA v dôsledku silného prepojenia s nemeckou ekonomikou a vysokého zamerania sa na automobilový sektor. Do budúcnosti sa to javí ako najhoršia možná kombinácia,“ uviedli analytici z ING. Zároveň dodali, že prognózy trhov na zotavenie ekonomiky v regióne strednej a východnej Európy v budúcom roku sú príliš optimistické a banka očakáva „ďalšie negatívne prekvapenia“.

Hodnota exportu áut z Nemecka do USA dosiahla vlani 23,41 miliardy eur, uviedol štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Export áut z Poľska, Česka, zo Slovenska, z Maďarska a Rumunska do Nemecka zaznamenal za rovnaké obdobie 18,92 miliardy eur. Hodnotu vývozu áut zo strednej Európy do USA cez Nemecko však Eurostat ani Konferencia OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) neuvádzajú.

Ďalšia rana pre ekonomiku Nemecka

Na riziká pre strednú Európu spojené so zavedením dovozných ciel, čo víťaz amerických prezidentských volieb Donald Trump sľúbil v predvolebnej kampani, poukázal aj predseda Nemecko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory András Sávos. „Ak novozvolený prezident svoje sľuby splní, bude to znamenať ďalšiu ranu pre ekonomiku Nemecka. A zásah do nemeckej ekonomiky bude mať exponenciálny vplyv na ekonomiku Maďarska,“ povedal Sávos.