Americké akcie výrazne posilnili: Obchodná vojna s Čínou sa zmierňuje, regionálne banky upokojili trh

Akcie v USA sa v piatok (17. 10.) posilnili. Náladu zlepšilo zmiernenie tónu USA v obchodných rokovaniach s Čínou, ako aj zníženie obáv týkajúcich sa finančnej situácie regionálnych bánk v USA. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok polepšil o 238,37 bodu alebo 0,52 % a uzavrel na 46.190,61 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,53 % na 6664,01 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,52 % na 22.679,98 bodu.
- Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
- Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
- Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Podľa investičného stratéga spoločnosti Baird Rossa Mayfielda pozitívna nálada na akciovom trhu súvisela s komentármi prezidenta Donalda Trumpa o obchodných rokovaniach s Čínou, že podľa jeho slov 100-percentné clá nie sú udržateľné. Dodal, že obchodné rokovania budú mať určite vzostupy aj pády, ale Trumpove vyjadrenia podľa neho signalizujú, že jeho administratíva nechce, aby sa opakoval výpredaj podobný tomu, ktorý nastal, keď v apríli predstavil rozsiahle clá.
Všetky tri hlavné americké indexy uzavreli týždeň so ziskom. S&P 500 za celý uplynulý týždeň vzrástol o 1,7 %, Dow Jones o 1,6 % a Nasdaq o 2,1 %.