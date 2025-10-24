Americké akcie prudko vzrástli: Očakáva sa zníženie úrokov po prekvapivej inflácii v USA

Akcie na newyorskej burze zaznamenali na začiatku obchodovania rast. Podporili ich najnovšie informácie o vývoji inflácie, ktoré ešte posilnili očakávania trhov, že americká centrálna banka (Fed) na najbližšom zasadnutí zníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Približne 15 minút po začiatku obchodovania zaznamenal kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average 47.063,06 bodu. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 0,7 %. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,8 % na 6794,78 bodu a ešte výraznejší rast zaznamenal technologický index Nasdaq Composite. Dosiahol 23.201,28 bodu, čo predstavuje zvýšenie o 1,1 %.
Krátko pred otvorením trhov americké ministerstvo obchodu zverejnilo, že inflácia v USA sa mierne zrýchlila, jej úroveň však bola nižšia, než sa čakalo. V septembri sa spotrebiteľské ceny v USA zvýšili medziročne o 3 % po 2,9-percentnom raste v auguste. Analytici však počítali so zrýchlením inflácie na 3,1 %.
Údaje o inflácii tak posilnili očakávania, že americká centrálna banka na budúci týždeň zníži kľúčovú úrokovú sadzbu. Tá je v súčasnosti v pásme 4 % až 4,25 % a analytici predpokladajú, že Fed ju zredukuje o 25 bázických bodov.