Americké akcie posilnili: Euro po stretnutí Trumpa so Zelenským oslabovalo

Foto: unsplash.com/Aidan Hancock

Americké akcie dnes napriek prechodnému poklesu posilnili. Pozornosť investorov sa sústredila na stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským, ktoré sa skončilo roztržkou. Euro v dôsledku toho voči doláru zostúpilo na najnižšiu úroveň za viac ako dva týždne, napísala agentúra Reuters.

Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, si pripísal 1,39 percenta a zakončil obchodovanie na 43 840,91 bodu. Širší index S & P 500 vzrástol o 1,59 percenta na 5954,50 bodu a index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, sa zvýšil o 1,63 percenta na 18 847,28 bodu.

„Bolo to celkom znepokojujúce,“ uviedol k vývoju dnešnej schôdzky Trumpa so Zelenským analytik Adam Sarhan zo spoločnosti 50 Park Investments. „Viedlo to k predajom (akcií), potom však získali navrch chladnejšie hlavy,“ dodal.

Nárast dnes vykázali akcie niektorých veľkých technologických spoločností, napríklad výrobcu čipov Nvidia či automobilky Tesla. Akcie výrobcov osobných počítačov Dell a HP však výrazne oslabovali pre neuspokojivé výhľady firiem. Cena akcií spoločnosti Dell klesla o takmer päť percent a cena akcií HP sa znížila o takmer sedem percent.

Euro oslablo

Euro voči doláru okolo 22:00 SEČ strácalo zhruba štvrť percenta a pohybovalo sa mierne nad 1,0370 USD. V priebehu obchodovania jednotná európska mena zostúpila až na 1,0359 USD, teda na najnižšiu úroveň od 12. februára, napísala agentúra Reuters.

Investori dnes tiež posudzovali najnovšie údaje o vývoji ekonomiky Spojených štátov. Americké ministerstvo obchodu dnes napríklad oznámilo, že spotrebiteľské výdavky v USA sa v januári znížili o 0,2 percenta. Zaznamenali tak prvý pokles od marca 2023.