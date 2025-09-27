Americké akcie po správe o inflácii rástli, S&P 500 však ukončil víťaznú sériu

Akcie v USA sa v piatok (26. 9.) posilnili. Náladu na trhu zlepšila správa o vývoji inflácie, ktorá bola v súlade s prognózami ekonómov, čo podporilo nádeje, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. S&P 500 však prerušil trojtýždňovú pozitívnu sériu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 299,97 bodu alebo 0,65 % a uzavrel na 46.247,29 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,59 % na 6643,70 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,44 % na 22.484,07 bodu.
Piatkové zotavenie prerušilo trojdňovú negatívnu sériu hlavných amerických indexov, ale týždeň aj tak ukončili so stratou. Dow Jones sa za celý týždeň oslabil o 0,2 %, S&P 500 o 0,3 % a Nasdaq o 0,7 %. S&P 500 aj Nasdaq zaznamenali prvý pokles za uplynulé štyri týždne.
Cenový index preferovaný americkou centrálnou bankou (Fed) signalizuje, že inflácia v USA v auguste stagnovala v súlade s predpoveďami ekonómov. Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú náklady na potraviny a energie, v auguste medziročne vzrástol o 2,9 % rovnako ako v júli.