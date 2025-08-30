Americké akcie po piatkovom poklese stále lámu rekordy: August priniesol ďalšie zisky

Akcie v USA sa v piatok (29. 8.) oslabili, avšak širší index S&P 500 zaznamenal v auguste už štvrtý ziskový mesiac po sebe. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 92,02 bodu alebo 0,20 % a uzavrel na 45.544,88 bodu. S&P 500 klesol o 0,64 % na 6460,26 bodu a technologický index o 1,15 % na 21.455,55 bodu.
Investori v piatok pred predĺženým víkendom vyberali zisky po tom, čo sa S&P 500 dostal na nové rekordné maximum. Ďalším faktorom boli nové údaje o inflácii, ktoré ukázali zrýchlenie tempa rastu cien a signalizovali, že inflačné riziká pretrvávajú.
Inflácia v USA sa v júli zrýchlila a bola najvyššia od februára, ukázal cenový index preferovaný americkou centrálnou bankou (Fed). Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú náklady na potraviny a energie, v júli na sezónne upravenej báze medziročne vzrástol o 2,9 % po júnovom zvýšení o 2,8 %.
Napriek piatkovým stratám všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali v auguste solídne zisky. Dow Jones za celý mesiac stúpol o viac ako 3 %, S&P 500 takmer o 2 % a Nasdaq o 1,6 %.