Americké akcie padli najviac od apríla: Trump hrozí clami na Čínu, trhy reagovali prepadom

Akcie v USA sa v piatok (10. 10.) výrazne oslabili. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average padol takmer o 900 bodov a širší index S&P 500 klesol najprudšie od apríla. Dôvodom boli varovania amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavedie nové clá na dovoz z Číny. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones v piatok stratil 878,82 bodu alebo 1,90 % a uzavrel na 45.479,60 bodu. S&P 500 klesol o 2,71 % na 6552,51 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 3,56 % na 22.204,43 bodu.
S&P 500 v piatok padol najprudšie od 10. apríla. Dôvodom bolo, že Trump pohrozil vyššími clami voči Číne, ktorú obvinil z „veľmi nepriateľského správania“ pre exportné reštrikcie týkajúce sa vzácnych zemín, ktoré sú kľúčovým zdrojom pre technologický a obranný priemysel. Trump tiež pohrozil, že zruší plánované stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
„Očakávania týkajúce sa obchodnej dohody s Čínou sa práve rozplynuli,“ uviedol zakladateľ spoločnosti KKM Financial Jeff Kilburg. Dodal, že investori vyberali zisky po predchádzajúcom raste.
Všetky tri hlavné americké indexy sa za uplynulý obchodný týždeň oslabili. S&P 500 za celý týždeň stratil 2,4 %, Nasdaq 2,5 % a Dow Jones 2,7 %.