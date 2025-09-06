Americké akcie najprv lámali rekordy, nakoniec ich stiahli obavy z ekonomiky a trhu práce

Akciové indexy v USA sa v piatok (5. 9.) najprv dostali na nové rekordné maximá, ale napokon obchodovanie uzavreli so stratou. Ochladenie trhu práce totiž podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) už v septembri uvoľní menovú politiku, zároveň však vyvolalo obavy o zdravie ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 220,43 bodu alebo 0,48 % a uzavrel na 45.400,86 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,32 % na 6481,50 bodu. Technologický index Nasdaq Composite v podstate stagnoval, keď sa znížil o 0,03 % na 21.700,39 bodu.
Všetky tri hlavné americké indexy dosiahli počas piatkového obchodovania nové rekordné maximá. Dow Jones sa dostal až na 45.770,20 bodu, S&P 500 na 6532,65 bodu a Nasdaq na 21.878,81 bodu.
V auguste sa mimo poľnohospodárstva vytvorilo v Spojených štátoch len 22.000 nových pracovných miest po 79.000 (revízia zo 73.000) v júli, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom počtu pracovných miest o 75.000. Miera nezamestnanosti vzrástla na 4,3 % zo 4,2 %.
Podľa obchodníkov nové údaje, ktoré signalizujú ochladenie trhu práce v USA, dávajú Fedu ďalšie argumenty, aby už tento mesiac uvoľnil menovú politiku. Aktuálne sa očakáva, že Fed zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu.
Niektorí ekonómovia a analytici sa však obávajú trvalého ochladenia ekonomiky v USA a považujú nový cyklus uvoľňovania menovej politiky za oneskorený.
Fed má navyše vzhľadom na nárast inflačných tlakov len obmedzený manévrovací priestor. Analytik CMC Markets Jochen Stanzl nepovažuje výraznejšie zníženie sadzieb (o 50 bázických bodov) za pravdepodobné.
Napriek piatkovým stratám S&P 500 aj Nasdaq sa za celý týždeň posilnili, keď vzrástli o 0,33 %, respektíve o 1,14 %. Dow Jones sa však oslabil o 0,32 %.