Americké akcie lámali rekordy: Nasdaq na maxime, investori veria zníženiu úrokov Fedu

Akcie v USA v piatok (12. 9.) uzavreli zmiešane, pričom technologický index Nasdaq Composite uzavrel na rekordnom maxime. Všetky hlavné akciové indexy majú za sebou ziskový týždeň. Investori totiž očakávajú, že americká centrálna banka (Fed) na budúci týždeň uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 273,78 bodu alebo 0,59 % a uzavrel na 45.834,22 bodu. Širší index S&P 500 takmer stagnoval, keď sa oslabil o 0,05 % na 6584,29 bodu. Technologický index Nasdaq Composite stúpol o 0,44 % na 22.141,10 bodu, k čomu pomohlo výrazné posilnenie akcií Tesly.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou ziskový týždeň. Vo štvrtok (11. 9.) všetky uzavreli na nových maximách a technologický Nasdaq svoj rekord zvýšil aj v piatok.
S&P 500 si za uplynulý obchodný týždeň pripísal 1,6 % a má za sebou najlepší týždeň od začiatku augusta a piaty pozitívny týždeň zo šiestich. Nasdaq stúpol o 2 % a zaznamenal druhý ziskový týždeň za sebou. Dow Jones si polepšil o 1 % a zaznamenal prvý pozitívny týždeň za uplynulé tri týždne.
Investori sa teraz pripravujú na stredajšie (17. 9.) rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách, pričom počítajú so znížením o štvrť percentuálneho bodu.