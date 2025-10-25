Americké akcie lámali rekordy: Dow Jones prvýkrát nad 47-tisíc, pomohla nižšia inflácia

Akcie v USA sa v piatok (24. 10.) posilnili a uzavreli na nových maximách, pričom kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average prvýkrát uzavrel nad hranicou 47.000 bodov. Náladu na trhu zlepšila správa o vývoji inflácie, ktorá podporila očakávania, že americká centrálna banka bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones si v piatok pripísal 472,51 bodu alebo 1,01 % a uzavrel na 47.207,12 bodu. Širší index S&P 500 stúpol 0,79 % na 6791,69 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,15 % na 23.204,87 bodu. Všetky tri hlavné akciové indexy v USA uzavreli na rekordných úrovniach.
Správa o septembrovom vývoji spotrebiteľských cien, ktorá bola odložená pre obmedzenie fungovania federálnych úradov, takzvaný shutdown, ukázala, že inflácia bola pomalšia, než sa očakávalo. Index spotrebiteľských cien (CPI) v septembri medzimesačne vzrástol o 0,3 % a medziročne o 3 %, pričom ekonómovia počítali s +0,4 %, respektíve +3,1 %. Jadrový CPI, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, sa medzimesačne zvýšil o 0,2 % a medziročne o 3 %. Ekonómovia prognózovali +0,3 %, respektíve +3,1 %.
Správa o inflácii zvýšila očakávania, že Fed zníži úrokové sadzby na oboch zostávajúcich zasadnutiach v tomto roku.
Všetky tri hlavné americké indexy majú za sebou druhý ziskový týždeň v rade, pričom všetky tri si pripísali okolo 2 %. S&P 500 si od začiatku roka polepšil o 15 % a Nasdaq o 20 %. Dow Jones sa tento rok posilnil o viac ako 11 %.