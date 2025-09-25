Americká ekonomika prekvapila: Rast HDP v 2. štvrťroku je vyšší, než sa čakalo

Americká ekonomika v období apríl – jún 2025 vzrástla viac, ako signalizovali predchádzajúce údaje, a to medziročne o 3,8 % namiesto o 3,3 %. Ukázal to tretí odhad, ktorý vo štvrtok zverejnil úrad pre ekonomické analýzy amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy AP. Ekonómovia pritom očakávali, že tempo rastu ekonomiky zostane nezmenené.
Ministerstvo obchodu uviedlo, že silnejší rast ekonomiky, ako sa pôvodne uvádzalo, odráža predovšetkým revíziu rastu spotrebiteľských výdavkov smerom nahor (na 2,5 % z 1,6 % pri druhom odhade) a tiež revíziu fixných investícií (na 4,4 % z 3,3 %). Investície do nehnuteľností však klesli viac (-5,1 % oproti -4,7 %), zatiaľ čo vládna spotreba sa znížila o niečo menej (-0,1 % oproti -0,2 %).
Na druhej strane, príspevok čistého obchodu bol revidovaný smerom nadol, keďže vývoz klesol viac (-1,8 % oproti -1,3 % pri druhom odhade).
Silný rast ekonomiky v 2. štvrťroku nasledoval po poklese hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov o 0,6 % v 1. kvartáli v dôsledku obchodných vojen prezidenta Donalda Trumpa. Bol to prvý pokles americkej ekonomiky za tri roky a prispel k nemu najmä prudký nárast dovozu, keďže firmy sa ponáhľali doviezť zahraničný tovar skôr, ako naň Trump uvalí clá. Tento trend sa v 2. štvrťroku podľa očakávaní obrátil a dovoz sa prepadol o 29,3 %.