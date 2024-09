Americká centrálna banka prekvapila: Dlhoočakávaná zmena v najväčšej ekonomike je realitou!

Aktualizované Šéf americkej centrálnej banky Fed Jerome Powell. Foto: SITA/AP

Americká centrálna banka (Fed) prvýkrát od roku 2020 uvoľnila menovú politiku. Menový výbor (FOMC) znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 až 5 percent.

Štyri a pol roka americká centrálna banka neznižovala základné úrokové sadzby najväčšej ekonomiky sveta. Stalo sa tak až v stredu, keď prekvapila trhy a sadzby znížila až o 50 bázických bodov do pásma 4,75 až 5 percent. Investori očakávali, že Fed bude pri svojom rozhodovaní konzervatívnejší a prvé zníženie sadzieb od marca 2020 bude iba o 25 bázických bodov.

Mal by to byť pritom len začiatok postupného ďalšieho uvoľňovania menovej politiky v Spojených štátoch. Toto očakávanie podľa webu tradingeconomics.com potvrdzujú aj Fedom zverejnené nové ekonomické prognózy. Aktuálne sa tak očakáva, že do konca roka sa celkovo znížia úrokové sadzby o 100 bázických bodov. Na zostávajúcich dvoch zasadnutiach v tomto roku by tak mohla centrálna banka úroky znížiť vždy o 25 bodov.

Pokračovanie v znižovaní sadzieb sa očakáva aj v budúcom roku, kedy by mohli klesnúť o ďalší percentuálny bod. Najnovšie prognózy vývoja inflácie sú totiž priaznivejšie, ako sa doteraz predpokladalo, hoci očakávania vývoja nezamestnanosti v USA sa o niečo zhoršili. Dôvodom agresívneho uvoľnenia je práve snaha Fedu zabrániť ochladeniu trhu práce v USA. Akciové trhy prijali správu o znížení kľúčovej sadzby Fedu o pol percentuálneho bodu pozitívne.

Rozhodnutie nebolo jednohlasné. Proti sa postavila členka rady guvernérov Fedu Michelle Bowmanová, ktorá podporovala zníženie len o 25 bázických bodov. Za posledné dva roky boli rozhodnutia o nastavení úrokových sadzieb jednohlasné.

Powell krotil očakávania

Jej šéf Jerome Powell varoval investorov, aby nepočítali s tým, že Fed bude v uvoľňovaní pokračovať takýmto tempom. Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru (FOMC) označil zníženie úrokových sadzieb o pol percentuálneho bodu za rekalibráciu menovej politiky a varoval trh, aby nepredpokladal, že Fed bude týmto tempom pokračovať. Ekonomika USA je podľa neho v dobrej kondícii a centrálna banka sa nemusí s uvoľňovaním ponáhľať.

"Táto rekalibrácia nastavenia našej menovej politiky pomôže udržať silnú ekonomiku aj trh práce, pričom naďalej umožní ďalší pokrok v oblasti inflácie," uviedol Powell.

Spustenie cyklu uvoľňovania menovej politiky podľa neho znamená, že Fed začína proces ukončovania reštriktívneho nastavenia smerom k neutrálnejšiemu postoju. Upozornil, že Fed nemá na žiadny vopred stanovený kurz a svoje rozhodnutia bude naďalej prijímať na jednotlivých zasadnutiach na základe nových údajov z ekonomiky.

"Čakali sme. A myslím si, že táto trpezlivosť sa nám skutočne vyplatila v podobe našej dôvery, že inflácia udržateľne smeruje pod 2 %. Myslím si, že práve to nám umožnilo, aby sme dnes urobili tento razantný krok," uviedol Powell. Nikto by však podľa neho nemal počítať s tým, že toto je nové tempo zmeny sadzieb. "Myslím si, že budeme opatrne postupovať od zasadnutia k zasadnutiu a svoje rozhodnutia budeme prijímať priebežne."

Powell takisto varoval investorov, aby nepočítali s tým, že sa vráti obdobie ultra nízkych úrokových sadzieb, keď sa obrovské objemy štátnych dlhopisov obchodovali za záporné sadzby. "Podľa mňa sa sa k tomu už nevrátime," uviedol Powell a dodal, že neutrálna sadzba je aktuálne zrejme výrazne vyššia ako vtedy. Priznal však, že zatiaľ nevie, aká vysoká je.