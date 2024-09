Aktivity misijno-pastoračných centier na Slovensku posilnené nebudú

Aktualizované Foto: TASR/Lukáš Mužla

Náboženské, sociálne a duchovné aktivity misijno-pastoračných centier na Slovensku nebudú posilnené. Novelou zákona o sociálnych službách a novelou živnostenského zákona to chcelo dosiahnuť opozičné KDH. Návrh však poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania. „Predložený návrh zákona reflektuje potrebu posilniť náboženské, sociálne a duchovné aktivity cielené na rozvoj a podporu miestnych komunít v Slovenskej republike.

Tento zákon reaguje na rastúcu potrebu efektívnejšie organizovať misijné a pastoračné aktivity v súlade s princípmi slobody náboženského vyznania a podpory charitatívnych činností,“ zdôvodňuje sa v návrhu zákona. Cieľom návrhu je podľa KDH vytvoriť legislatívny rámec na vznik, fungovanie a organizáciu misijno-pastoračných centier, ktoré budú poskytovať duchovnú, sociálnu a vzdelávaciu podporu širokej verejnosti vrátane marginalizovaných skupín.

Kresťanskí demokrati upozornili, že integrácia rómskych komunít do majoritnej spoločnosti a ich sociálna inklúzia sú dlhodobým a pomaly sa riešiacim problémom. „Prax, ale aj odborné výskumy ukazujú, že jedným z fungujúcich nástrojov na efektívnejšiu integráciu rómskych komunít je intenzívna, systematická a dlhodobá pastoračná práca,“ uvádza sa v návrhu novely zákona. Práve pastoračné centrá by podľa KDH mali zohrávať dôležitú úlohu pri podpore integrácie rôznych skupín vrátane migrantov, seniorov, osôb so zdravotným znevýhodnením či sociálne slabších rodín. „Náboženské a sociálne aktivity sú efektívnym nástrojom na prekonávanie sociálnych bariér a posilňovanie vzťahov v komunitách,“ dopĺňa sa v návrhu.

KDH navrhuje odmeňovať zamestnancov za jazdenie do práce na bicykli

Opozičné KDH navrhuje odmeňovať zamestnancov za dochádzanie do práce na bicykli. Na tento účel pripravuje legislatívu, ktorej cieľom bude motivovať ľudí, aby do práce chodili na bicykli. Zároveň tak chcú bojovať s množstvom áut na cestách, kolónami či podporiť ekologické riešenia. Apelovať chcú aj na Ministerstvo dopravy SR, aby vo väčšej miere budovalo cyklochodníky. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Kovár. Kresťanskí demokrati upozornili, že v zahraničí je bežné, že sa cestovanie na bicykli do práce podporuje prostredníctvom rôznych benefitov. Odvolali sa pritom na zistenia Parlamentného inštitútu Národnej rady (NR) SR, ktorý pripravil analýzu podpory cyklistickej dopravy pri dochádzaní do práce. „V zahraničí, v krajinách ako Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko a v ďalších krajinách, je bežná vec, že sa cesta na bicykli do práce podporuje cez rôzne benefity.

Napríklad cez daňové úľavy, daňové odpočty pre zamestnancov, možnosť odpočítania si firemných bicyklov, príspevok zamestnávateľa zamestnancom dochádzajúcim do práce na bicykli či paušálne príspevky, alebo rôzne formy podpory a dotácie na nákup bicyklov a pod. Toto chceme docieliť návrhom zákona, ktorý bude prospešný nielen pre zamestnancov, ale zároveň nepoškodí ani zamestnávateľov,“ uviedol poslanec KDH Igor Janckulík. Pripomenul, že vo Francúzsku či Taliansku podporujú cyklodopravu aj preplácaním počtu kilometrov (km). „Vo Francúzsku je to 0,25 eura/km, Taliansko síce nemá celoštátnu stratégiu na preplácanie km, ale dobrú prax zavádzajú jednotlivé samosprávy, kde sa preplácanie pohybuje od 0,15 eura/km,“ doplnil Janckulík. Poslanec tiež upozornil, že vládna koalícia pripravila v rámci konsolidačných opatrení zdražovanie diaľničných známok, podpora cyklodopravy a budovanie cyklochodníkov by tak podľa Janckulíka mohla byť príležitosť, ako pomôcť odľahčiť peňaženky občanov.