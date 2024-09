Aktivita v americkom súkromnom sektore v septembri klesla len veľmi mierne

Foto: unsplash.com/Cristina Glebova

Rast aktivity v americkom súkromnom sektore sa v septembri spomalil len veľmi mierne a udržal si solídne tempo. Ale priemerné ceny za tovary a služby stúpli najviac za polroka, čo by mohlo signalizovať zvýšenie inflácie v nasledujúcich mesiacoch. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. Informujú o tom na základe správy agentúry Reuters. Podľa predbežných údajov S&P kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA v septembri 2024 klesol na 54,4 bodu z augustových 54,6 bodu. Hodnota indexu sa udržala nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. Prekonala tiež odhady analytikov, ktorí očakávali, že sa zníži na 54,3 bodu, a zostala pomerne vysoká, čo naznačuje pokračujúci rast ekonomiky v 3. štvrťroku 2024.

Prieskum ďalej ukázal, že PMI dominantného sektora služieb zostal v septembri tiež solídny, hoci sa mierne znížil na 55,4 z 55,7 bodu v auguste. No zároveň pokles aktivity vo výrobe sa prehĺbil na 47 zo 47,9 bodu. PMI výrobného sektora tak dosiahol najnižšiu hodnotu za 15 mesiacov. Slabší rast objednávok a pokles očakávaní podnikov v nasledujúcom roku na takmer dvojročné minimum odráža zvýšenú neistotu pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA. Ukazovateľ vstupných cien sa podľa prieskumu v septembri zvýšil na ročné maximum 59,1 z 57,8 bodu minulý mesiac. A v prípade výstupných cien vzrástol na 54,7 z 52,9 bodu v auguste. Prispeli k tomu najmä stúpajúce náklady v sektore služieb spojené so zvyšovaním miezd.

Trh práce sa tento rok výrazne spomalil, pričom miera nezamestnanosti vzrástla nad 4 % z 3,4 % v apríli 2023 a pravdepodobne už nie je hrozbou pre infláciu. Americká centrálna banka Fed minulý týždeň znížila úrokové sadzby o 50 bázických bodov na rozpätie 4,75 % – 5,00 %. Bolo to prvé zníženie nákladov na pôžičky od roku 2020, pričom predseda Fedu Jerome Powell povedal, že má demonštrovať záväzok predstaviteľov banky udržať nízku mieru nezamestnanosti. Podľa Chrisa Williamsona, hlavného ekonóma S&P Global, výsledky septembrového prieskumu naznačujú, že ekonomika naďalej rastie solídnym tempom. No zároveň sa objavili signály, ktoré poukazujú na opätovné zrýchlenie inflácie. To znamená, že Fed sa musí ďalej zameriavať na svoj inflačný cieľ a zároveň sa musí snažiť udržať rast ekonomiky.