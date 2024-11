Ako vyzeral prvý bankomat u nás, obchody Tuzexu či klasická samoobsluha? Tieto fotografie vás prenesú v čase! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (28) Na snímke pracovníčka s televízorom Merkur v v závode Tesla Orava v Trstenej. Foto: TASR

Od revolúcie už ubehlo 35 rokov. Na mnohé veci dnes už len spomíname. Pozrite sa s nami napríklad aj na prvý bankomat či zaujímavé príbehy československých bankoviek. V galérii s vybranými fotografiami si môžete pozrieť tiež výstavbu dôležitých podnikov, či ako to vyzeralo v klasickej socialistickej samoobsluhe.

Slováci mali prístup k bankovým službám desaťročia obmedzený len na štátne banky. Prvý bankomat na Slovensku sme mohli vidieť až v roku 1989. Nežná revolúcia a udalosti okolo nej otvorili cestu k väčšej slobode a zmenám aj vo finančnom svete, ktoré dnes berieme ako samozrejmosť, uvádza Národná banka Slovenska (NBS).

„Dnes máme viac možností, životná úroveň citeľne narástla. No najväčší darom ešte aj dnes ostáva sloboda. Dáva nám možnosť voľby, tvorivosti a príležitosť budovať život, po akom túžime. Sloboda, ktorá nám umožňuje rozhodovať o sebe, myslieť, tvoriť a podnikať. Hoci sme ekonomicky pokročili, stále nás učí o tom, že žiť slobodne je tou najvyššou hodnotou pre nás všetkých,“ píše v článku k 35. výročiu Nežnej revolúcie NBS.

Prvý bankomat

Pozrime sa spolu s centrálnou bankou na niektoré zaujímavosti z finančného sveta tohto obdobia. Začnime pri bankomatoch. Na vôbec prvý sme si totiž museli počkať až do revolučného roku 1989. Nainštalovala ho Slovenská štátna sporiteľňa. Pozrieť si ho môžete v našej galérii nižšie.

Ako pripomína Národná banka Slovenska, do Nežnej revolúcie bolo prísne regulované aj cestovanie do zahraničia a získavanie zahraničných mien. Občania museli svoje zahraničné príjmy, ako mzdy či dary, vymeniť buď za československé koruny, alebo zameniť za odberné poukazy do Tuzexu, resp. takzvané tuzexové bony:

Zobraziť galériu (28) Tuzexová poukážka v hodnote 10 Kčs. Foto: NBS

„Využívanie bonov bolo obľúbené. Ich hodnota bola na čiernom trhu vyššia, než oficiálny kurz a používali sa na nákup nedostatkového tovaru – ako napríklad rifle, zahraničné čokolády či dokonca autá,“ píše NBS.

Komplikované cestovanie

Jednoduché to Slováci rozhodne nemali ani pri cestovaní. Na zahraničnú dovolenku bolo potrebné získať devízový prísľub a cestovnú doložku, čo mohlo trvať aj pol roka.

„Práve po 17. novembri 1989 sa podmienky cestovania do zahraničia uvoľnili, no to zároveň zaplnilo pobočky bánk obrovským davom ľudí, ktorí si chceli vymeniť valuty na cestovanie,“ pripomína centrálna banka. Takto výjazdná doložka vyzerala:

Zobraziť galériu (28) Cestovná doložka z rokov 1968 – 1970. Foto: NBS/Súkromný archív Zbyška Šusteka

Prejav odporu voči vtedajšiemu režimu sa pred Nežnou revolúciou prejavoval svojsky aj na hotovosti vo forme poškodzovania bankoviek. Ako pripomína NBS, útoky proti bankovkám stelesňovali pre veľkú časť obyvateľstva útoky proti vládnemu režimu.

Nenávidená bankovka

Všetko vyvrcholilo vydaním stokorunáčky s portrétom Klementa Gottwalda 1. októbra 1989, necelé dva mesiace pred pádom komunistického režimu. Etická neúnosnosť osoby K. Gottwalda zobrazeného na stokorunáčke zvádzala k častému poškodzovaniu tejto bankovky. Preto bola v januári 1990 jej tlač zastavená. Toto je ona (v galérii nájdete aj reálne príklady poškodenia tejto bankovky):

Zobraziť galériu (28) Bankovka v hodnote 100 Kčs z roku 1989 s podpisom Albína Brunovského, lícna strana. Foto: NBS

Nahradila ju 100-korunáčka, ktorá obiehala až do roku 1993, čím sa stala najdlhšie platnou československou bankovkou a akýmsi symbolom socializmu v Československu. Zaujímavosťou je, že táto bankovka bola v roku 2015 vyhlásená za jednu z najkrajších na svete.

Preneste sa v čase

Všetko, o čom sme písali vyššie, si môžete prezrieť v našej galérii vybraných archívnych fotografií:

Zobraziť galériu (28) Na archívnej snímke z 3. augusta 1982 nákupné stredisko v Bernolákove. Foto: TASR

Okrem toho tam nájdete aj unikátne zábery z výstavby kľúčových slovenských podnikov, rôznych výrob ale aj z obchodov počas minulého režimu.