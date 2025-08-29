Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!

Len 30-ročná podnikateľka Lucy Guo patrí medzi najmladšie self-made miliardárky sveta, no napriek tomu sa snaží viesť úplne normálny život. Namiesto luxusu a pohodlia stavia skôr na drsný pracovný režim a disciplínu.
Jej čisté imanie stúplo v apríli 2025 na 1,3 miliardy dolárov po tom, čo jej prvá firma Scale AI uzavrela miliardový kontrakt s Metou. Titul najmladšia miliardárka sveta prebrala po speváčke Taylor Swift, o čom si môžete prečítať aj v našom samostatnom článku.
Scale AI spoluzaložila Guo v roku 2016 spolu s Alexandrom Wangom, pričom v startupovej komunite rýchlo získala rešpekt. Z firmy odišla v roku 2018 pre rozdielne názory, no ponechala si podiel, ktorý jej dnes vyniesol miliardársky status. Odvtedy stihla založiť venture kapitálový fond Backend Capital a v roku 2022 aj platformu Passes, ktorá pomáha tvorcom obsahu monetizovať ich prácu a získala financovanie viac než 65 miliónov dolárov.
Režim podobný kultúre 996
Ako uvádza web CNBC, každodenný harmonogram mladej miliardárky je priam extrémny. Budíček má už o 5:30 ráno, nasledujú dvojité tréningy v Barry’s Bootcamp a nedopraje si ani klasický obed. Jedlo totiž stíha len počas pracovných stretnutí. Voľný čas si dopraje iba v sobotu popoludní, inak pracuje prakticky nepretržite. Ľudia podľa nej trávia hodiny bezcieľnym scrollovaním na TikToku alebo pozeraním televízie. Ona si namiesto toho plánuje ďalšie úlohy.
Guo pritom tvrdí, že aj pri 90-hodinovom pracovnom týždni cíti rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Je presvedčená, že úspech startupu si v začiatkoch vyžaduje obrovské nasadenie, podobné ázijskej kultúre 996 (pracovať od 9:00 do 21:00 šesť dní v týždni). „Ak si niekto myslí, že to nie je work-life balance, tak neviem čo dodať. Máte predsa čas od 21:00 do druhej ráno byť s priateľmi a potom spíte od 2:00 do 9:00. To je sedem hodín spánku, čo je viac než dosť,“ dodáva.
Je podľa vás pracovná kultúra 996 dlhodobo udržateľná?
Nie všetci však zdieľajú jej pohľad. Podľa viacerých investorov a podnikateľov ide skôr o obhajovanie prepracovania než o efektívnu cestu k úspechu. Odborníci varujú, že neustála dostupnosť znižuje lojalitu zamestnancov a zvyšuje fluktuáciu. Guo však tvrdí, že v ranných fázach startupu sa bez extrémneho nasadenia nedá prežiť. Až neskôr, s rastúcim tímom a stabilitou, môže zakladateľ ubrať.
Nevyhýba sa ani kontroverziám
Napriek svojmu miliardárskemu statusu sa Lucy Guo nevyhýba ani problémom. Jej posledný startup Passes čelí hromadnej žalobe pre údajné šírenie nelegálneho obsahu. Sama Guo tieto obvinenia označila za vykonštruované a pokus o vydieranie po tom, čo odmietla zaplatiť požadovaných 15 miliónov dolárov. Firma akékoľvek obvinenia popiera.
Na záver Guo zdôrazňuje, že zbohatnúť sa dá rôznymi cestami, nielen neustálou prácou. Podľa jej slov nemusíte pracovať 90 hodín týždenne, aby ste sa stali miliardárom. Ak budete systematicky investovať do indexu S&P 500, môžete sa tam dostať aj inak. Je to len o tom, ktorú cestu si zvolíte.