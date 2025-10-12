Trh s hypotékami je jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje dostupnosť bývania v Európe. Úrokové sadzby sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia a rozdiely medzi najdrahšími a najlacnejšími hypotékami sú až niekoľkonásobné.
Európske hypotekárne trhy sa v posledných rokoch výrazne menia pod vplyvom ekonomických podmienok, inflácie a rozhodnutí centrálnych bánk. Najnovšie údaje z Property Indexu 2025 ukazujú, že priemerná úroková sadzba hypoték v Európe dosiahla v roku 2024 hodnotu 4,36 percenta. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú však značné. Kým niektoré štáty ponúkajú úvery s úrokom pod 3 percentá, inde sa sadzby šplhajú až k hranici 10 percent.
Zaujímavé je, že kým 10 krajín zaznamenalo rast sadzieb, väčšina (18 krajín) evidovala pokles. Najväčšie zvýšenie nastalo v Maďarsku (+195 bázických bodov), zatiaľ čo najvýraznejší pokles bol v Srbsku (-82 bps), Rumunsku a Taliansku (obe -79 bps) a Luxembursku (-77 bps).
Najlacnejšie hypotéky sú v Bulharsku, najdrahšie v Maďarsku
Najvýhodnejšie podmienky na bývanie majú domácnosti v Bulharsku (2,83 %) a Chorvátsku (2,86 %), nasledované Tureckom (3,01 %). Krajiny ako Belgicko, Luxembursko, Španielsko či Francúzsko sa pohybujú mierne nad hranicou troch percent. Nízke sadzby sú v týchto štátoch výsledkom kombinácie uvoľnenejšej menovej politiky a konkurencie na hypotekárnom trhu.
Na opačnom konci rebríčka je Maďarsko, kde priemerná sadzba hypoték v roku 2024 dosiahla až 9,35 percenta – najvyššiu hodnotu v Európe. Vysoké sadzby majú aj Poľsko (7,67 %) a Rumunsko (6,89 %). Viac ako päťpercentné úroky platia tiež domácnosti v Nórsku (5,66 %), Albánsku (5,26 %) a Česku (5,07 %).
Očakávate v tomto roku výraznejšie znižovanie úrokov z hypoték?
Tieto krajiny čelia vyšším nákladom na financovanie bývania, čo často spomaľuje hypotekárny trh a znižuje dostupnosť vlastného bývania pre domácnosti.
Slovensko sa nachádza mierne nad európskym priemerom s úrokovou sadzbou 4,11 %. Aj keď je to nižšie než v Česku či Poľsku, slovenské domácnosti stále pociťujú vyššie náklady na financovanie bývania v porovnaní so západoeurópskymi krajinami ako Francúzsko či Španielsko.
Dáta ukazujú, že aj keď väčšina krajín zaznamenala v roku 2024 mierny pokles sadzieb, regionálne rozdiely ostávajú výrazné. Pre domácnosti to znamená, že dostupnosť bývania závisí nielen od cien nehnuteľností, ale aj od toho, v ktorej krajine si úver berú. Úrokové sadzby sa, samozrejme, menia, a tak môžu byť aktuálne hodnoty mierne odlišné od výsledkov Property Indexu.