Ako si vybrať správny typ sporiaceho účtu? Dôležitý je výnos aj dodržanie podmienok!

Časy nízkych úrokových sadzieb sa už skončili. A reakcia nenechala na seba dlho čakať. Odkedy Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby v boji proti inflácii, stále viac ľudí využíva možnosť zúročiť svoje financie aj na sporiacich účtoch. Bez ohľadu na to, koľko máte rokov a akými financiami disponujete, na investovanie je vždy ten správny čas. Ako si však vybrať ten najlepší investičný produkt na trhu?

Ešte predtým, ako sa ponoríte do študovania rôznych typov účtov na trhu, je viac než vhodné získať informácie o sporení a investovaní všeobecne. Ide o to, aby ste mali predstavu, aký produkt a v akej forme je pre vás tou najideálnejšou alternatívou.

Nikdy nie je neskoro začať investovať. Jediný háčik v celom procese investovania je len v tom, že ak sa začne šetriť dosť neskoro, dosť výrazne sa zužuje možnosť profitovania z daných výhod. V takom prípade je už potrebné investovať s vyšším kapitálom. V každom prípade je veľmi dôležité myslieť na svoju finančnú budúcnosť. Či už ide o šetrenie na dôchodok, alebo o iné benefity, ktoré financie so sebou prinesú. Čím skôr však začnete investovať, tým viac zarobíte.

Aj malé sumy sa pri investovaní sčítavajú. Zaručene sa nestratia. Len pri investovaní 20 eur mesačne, bude na účte po desiatich rokoch bez akýchkoľvek úrokov a výnosov 2400 eur. Nejde síce o vysokú sumu, najmä vzhľadom na infláciu, ale aj takýto začiatok pomáha budovať si silné finančné návyky. Navyše 2400 eur je stále viac ako nič. V konečnom dôsledku finančné produkty nie sú vôbec tak zložité, ako sa môžu na prvý pohľad zdať. A mnohým produktom ani nemusíte rozumieť vôbec, pretože investovať sa dá často aj priamo vo vašej banke prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ako zodpovedne šetriť s účtom?

Sporenie je rovnako individuálne ako jedinec, ktorý si sporí. Je však dôležité nájsť model, ktorý bude pre vás ten pravý. Na trhu je toho viac než dosť.

Sporiaci účet je najbežnejší typ sporenia. Ide o úročné účty, na ktoré je možné pravidelne vkladať peniaze a disponujú vlastným číslom účtu (IBAN). Vďaka úrokovej sadzbe sa peniaze znásobujú hneď po tom, čo ich klient vloží na účet. Na rozdiel od bežného účtu je sporiaci určený len na sporenie peňazí. Väčšina z nich je bez viazanosti, čo znamená, že peniaze je možné z takéhoto účtu kedykoľvek vyberať. Je však dôležité prečítať si podmienky sporenia, pretože niektoré sporiace produkty majú podmienky, že sa musí vkladať mesačne určitá suma, prípadne sa stáva aj to, že zvýhodnená sadzba trvá iba určitý čas. Iné sporenia je zase možné v banke uzatvoriť len v tom prípade, ak tam máte vedený aj bežný účet.

Vkladná knižka funguje na tom istom princípe ako sporiaci účet. Dnes už je však tak trochu prežitkom, no banky ich ešte stále ponúkajú. Ich výhodou je to, že spravidla majú o niečo vyšší úrok ako sporiace účty. Existuje len v papierovej podobe, zatiaľ čo sporiaci účet je dostupný online kedykoľvek a kdekoľvek.

Termínovaný vkladový účet ťaží z relatívne vysokých a stabilných úrokových sadzieb. To znamená, že úrokové sadzby sú v tomto prípade vyššie ako tie na sporiacich účtoch. Úroková sadzba sa pri tomto type produktu nezvykne meniť. To však so sebou nesie aj istú nevýhodu vo výhode, a to tú, že k peniazom sa nie je možné istú dobu dostať. Na jednej strane to môže byť v nepriaznivej finančnej situácii naozaj nepríjemné, na druhej strane budete tak môcť čerpať peniaze, ktoré by ste inak pravdepodobne minuli. Pri týchto účtoch je však možné nastaviť si časový horizont, v rámci ktorého sa s peniazmi nehýbe a ostávajú tak klientom nedotknuté.

Okrem investičných produktov ponúkaných bankou, je na trhu ešte plno možností, ktoré dokážu zhodnotiť peniaze veľmi efektívne. Môže to byť stavebné sporenie, nehnuteľnosti, drahé kovy ako striebro či zlato, životné poistenie, akcie či kryptomeny. Sporiaci účet je však v strednej Európe stále jeden z najpopulárnejších investičných produktov. Podľa štatistík si až 70 percent Slovákov sporí prostredníctvom sporiacich účtov. Asi sa netreba príliš zamýšľať nad tým, prečo je to tak. Sporiaci účet jednoducho ponúka vyššiu bezpečnosť. Navyše sú peniaze k dispozícii kedykoľvek ich klient potrebuje.

Porovnanie sporiacich účtov

Klasická vkladná knižka a klasický sporiaci účet majú aj niekoľko nevýhod. Naraz je možné vybrať iba určitú sumu, ak ide o vyššiu sumu ako je povolená, je potrebné kontaktovať banku dopredu a takisto treba rátať aj s nejakými peňažnými pokutami za predčasný výber. S ľahko prístupným sporiacim účtom je klient flexibilnejší, preto sa často zvykne označovať aj ako „flex či flexi účet“.

Výber konkrétnej možnosti sporenia závisí od vašich okolností a preferencií. Ak sa dlhodobo zaobídete bez určitej sumy peňazí, skvelou voľbou je klasicky sporiaci účet alebo vkladový termínovaný účet. Ak chcete peniaze úročiť a mať k nim stále prístup, je na mieste zamyslieť sa nad sporiacim účtom, ktorý túto možnosť poskytuje.

Okrem flexibility treba pri rozhodovaní zvážiť aj finančné ciele a návyky. Preferujete rýchly zisk, alebo dlhodobé šetrenie? Chcete sa aktívne podieľať na vytváraní úspor alebo sa tým vôbec nechcete zaťažovať? Kladenie si podobných otázok vám pomôže nasmerovať sa na tú správnu cestu pri výbere investičného účtu. Pri bankách sa všeobecne uisťujte, že pracujú vo váš prospech a vyvarujte sa zbytočnému preplácaniu na poplatkoch, ktoré pri správnom nastavení ani platiť nemusíte.

Pomôcť pri výbere sporiaceho účtu môžu aj rôzne online kalkulačky, ktoré porovnávajú produkty naprieč bankami. Mnohé z nich majú aj filtre, v rámci ktorých si viete nastaviť, či chcete porovnávať iba účty bez výpovednej lehoty, s výpovednou lehotou, alebo oboje súčasne. Ideálne je pri voľbe účtu balansovať medzi výškou úroku, výpovednou lehotou a poplatkami za predčasný výber zo sporiaceho účtu.

Aké sú záruky pri sporiacich účtoch?

Klient nemusí mať žiadne obavy z toho, že príde o svoje peniaze. Všetky sporiace účty sú chránené Fondom na ochranu vkladov až do výšky 100 000 eur vrátane úrokov. Ak teda disponujete vyššou sumou ako je spomínaná garancia, je na mieste peniaze rozdeliť do viacerých bánk.

Pri sporiacich účtoch je potrebné myslieť aj na to, že budete musieť výnosy zdaňovať. Úroky sa zdaňujú zrážkovou daňou vo výške 19 percent. Sumu dane však už priamo zdaní banka a klientovi sa tak pripíše úrok už po zdanení. Klient tak nemá žiadne povinnosti voči daňovému úradu.

Pri výbere sporiaceho účtu treba rátať s tým, že ide o chránené bankové produkty, a tak úrokové sadzby pri nich nebývajú vysoké. Ich prioritou je v prvom rade vysoká bezpečnosť a nie vysoký zárobok. Preto si hneď na začiatku treba zvážiť, či sa vám takýto produkt vôbec oplatí.