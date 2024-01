Ako si udržať finančnú disciplínu? Toto sú najdôležitejšie kroky!

Foto: unsplash.com/Towfiqu barbhuiya

Jedným z najdôležitejších krokov k finančnej disciplíne je racionálny prístup k nakupovaniu. Dôležité je aj prehĺbenie svojich znalostí v tejto oblasti, investovanie či určenie percenta financií, ktoré je potrebné si odkladať. S radami, ako si finančne prilepšiť, prišiel generálny riaditeľ investičnej platformy Fondee Ján Hlavsa.

„Stanovte si jasné limity pre každú kategóriu výdavkov, držte sa zoznamu priorít a snažte sa z nakupovania eliminovať emócie. Pomáhajú aj zoznamy nákupov. Dobrou taktikou je pred každým väčším nákupom sa sám seba opýtať, či je položka skutočne nevyhnutná,“ dodal Hlavsa.

Ako príklad uviedol pravidlo 24/24, ktoré hovorí, že ak si spotrebiteľ chce kúpiť niečo do 100 eur, má si to ešte premyslieť v nasledujúci deň. Ak aj potom bude produkt, tovar či službu potrebovať, do kúpy môže podľa odborníka ísť s väčším pokojom a rozhodnutím.

Dôležité je vyhnúť sa nezmyselným úverom či pôžičkám

„Taktiež je dôležité vyhnúť sa nezmyselným úverom, pôžičkám či kreditným kartám, ktoré ponúkajú nevýhodné úroky a poplatky,“ uviedol Hlavsa. V prípade dlhov je podľa neho potrebné vytvoriť plán na ich postupné splácanie, zamerať sa na tie s vysokými úrokmi a systematicky sa ich zbavovať.

Ďalšou radou odborníka je zlepšovanie svojej finančnej gramotnosti, čo umožňuje lepšie pochopiť fungovanie peňazí a spôsoby ich zhodnocovania. „Čítanie kníh o osobných financiách, počúvanie finančných podcastov či sledovanie zaujímavých profilov na sociálnych sieťach vám poskytnú potrebné informácie na čo najlepšie rozhodovanie a sú zároveň zábavou,“ priblížil.

Kľúčové je podľa neho aj stanovenie presného percenta financií na odkladanie úspor. Uviedol napríklad pravidlo 50:30:20, ktoré predstavuje rozdelenie finančného rozpočtu. „50 % príjmov minúť na životné náklady a potrebné výdavky, ako sú bývanie, potraviny, doprava, účty. 30 % na to, čo vám robí radosť, a teda kultúra, cestovanie, šport, reštaurácie, priatelia. 20 % je ideálne si odkladať na budúcnosť, tvorbu finančnej rezervy a investovanie,“ poradil.

Posledným odporúčaním Hlavsu je investovať, pričom je možné začať aj s menšou jednorazovou sumou. „Postupné budovanie investičného portfólia vám dokáže pomôcť dosiahnuť dlhodobé finančné ciele. Či už ide o prípravu na dôchodok alebo zaistenie kvalitného vzdelania pre deti,“ uzavrel.