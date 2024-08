Ako na prvú hypotéku? Toto treba vedieť kým sa do celého procesu pustíte!

Foto: pexels.com/Alena Darmel

Svoju prvú hypotéku si ľudia berú najčastejšie vo veku od 26 do 30 rokov, pričom spolu s ďalšími vekovými kategóriami pod 30 rokov táto skupina tvorí približne tretinu žiadateľov. Vo dvojici si berie hypotéku 29 percent populácie, čo z pohľadu dvoch zdrojov príjmov, ale aj úspor môže zľahčiť situáciu.

Na to, aby bol žiadateľ úspešný totiž potrebuje mať štandardne vlastné zdroje vo výške aspoň 20 percent z ceny nehnuteľnosti. Približne 28 percent respondentov financuje túto časť z vlastných úspor, zatiaľ čo 13 percent využíva finančnú pomoc od rodiny. Približne 12 percent opýtaných založia rodičia aj vlastnú nehnuteľnosť.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska priemerná cena nehnuteľností na Slovensku v prvom štvrťroku 2024 dosahovala 2 423 eur za meter štvorcový, pričom ceny sa líšia podľa regiónov a typu nehnuteľnosti. Najdrahšie sú v Bratislavskom kraji (3 087 eur/m²), naopak najlacnejším regiónom je Nitriansky kraj, kde ceny dosiahli v priemere menej ako polovicu (1 405 eur/m²).

Ak by sme si zobrali starší 2-izbový byt v hlavnom meste s rozlohou 60 metrov štvorcových, vyšiel by nás viac ako 185-tisíc eur, pričom na financovanie takejto nehnuteľnosti by sme potrebovali mať úspory štandardne viac ako 37-tisíc eur. „Banky však v špecifických prípadoch, ktoré sa týkajú práve mladých ľudí, vedia výnimočne poskytnúť aj vyššie, až 90-percentné financovanie. Avšak majú na to presne stanovené interné pravidlá, ako aj zákonné limity,“ uviedla hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková.

Využiť možno aj štátny bonus

Podľa jej slov žiadatelia vo veku do 35 rokov môžu požiadať aj o štátny daňový bonus v rámci daňového priznania. „Túto možnosť majú počas prvých piatich rokov splácania. Výhodou je, že po splnení podmienok môžu získať naspäť až polovicu zaplatených úrokov, a to až do výšky 1200 eur ročne,“ dodáva.

Na začiatku splátkového kalendára totiž väčšiu časť mesačnej splátky tvoria práve úroky. Ak by hypotéka vo výške 148-tisíc eur s úrokovou sadzbou 4,25 percenta p.a. mala prvú zaplatenú splátku v januári vo výške cez 720 eur, celkovo by za prvý rok na úrokoch zaplatil klient okolo 6200 eur. Po uplatnení daňového bonusu dôjde k poníženiu základu dane v daňovom priznaní, čím klient zaplatí menej a všetky splátky za rok ho po odpočítaní daňového bonusu vyjdú na 5000 eur.

Hypotéka je zväčša záväzok na desiatky rokov, je preto namieste neunáhliť sa a porovnať viacero ponúk z rôznych bánk. „Odporúčame začať v banke, kde má žiadateľ účet, ale je dobré získať aspoň dve ďalšie ponuky na porovnanie. Pri rozhodovaní o najlepšej voľbe pritom treba brať do úvahy nielen výslednú úrokovú sadzbu, ale aj to, či je niečím podmienená. Môže ísť napríklad o aktívne využívanie účtu alebo povinné uzatvorenie poistenia schopnosti splácať úver. O výhodnosti hypotéky môžu rozhodnúť aj rôzne poplatky, ako poplatok za jej poskytnutie alebo to, či je súčasťou ponuky znalecký posudok,“ približuje Valko Gáliková.

Podľa jej slov môžu byť vhodnou pomôckou na získanie rýchleho prehľadu o aktuálnych úrokových sadzbách a poplatkoch aj porovnávacie portály. Samozrejme odporúča sa prísť poradiť aj na pobočku banky.

Čo rozhoduje? Príjem aj ďalšie úvery!

Stabilný príjem je pre banky kľúčový. Najjednoduchšie je, ak je klient zamestnaný na trvalý pracovný pomer v SR, kedy zväčša stačí mať preukázateľný príjem za posledný polrok a nebyť v skúšobnej či výpovednej lehote.

Pri živnostníkoch a firmách je potrebné mať spravidla aspoň jedno zdaňovacie obdobie za sebou a zároveň musí byť podnikateľská činnosť vykonávaná dlhšie ako len 6 mesiacov, nakoľko banka vyžaduje kontinuálne podnikanie.

Pri posudzovaní bonity pritom banka berie do úvahy aj ďalšie úvery žiadateľa. Úverovú angažovanosť môže vylepšiť napríklad zrušenie nepoužívaných kreditných kariet alebo povolených prečerpaní.

V súvislosti s vybavením hypotéky a kúpou samotnej nehnuteľnosti sa treba pripraviť aj na prípadné ďalšie poplatky. Taký poplatok za znalecký posudok sa pohybuje okolo 150 až 400 eur. Poplatok za vklad záložného práva je 100 eur, pri elektronickom podaní je cena polovičná. Vylúčiť nemožno ani poplatok za samotné poskytnutie hypotéky, ktorý sa môže pohybovať buď v presne stanovenej fixnej výške, ktorá sa pohybuje v závislosti od tej-ktorej banky na úrovni niekoľko stoviek eur, alebo percentom z objemu poskytnutého úveru.

V niektorých prípadoch si pritom môžu banky poplatok aj neúčtovať, takže sa treba informovať o jednotlivých možnostiach priamo na obchodnom mieste. Prípadné uplatnenie poplatku je vždy vyčíslené v rámci parametra RPMN, ktorý je pri posudzovaní a porovnávaní výhodnosti jednotlivých ponúk vždy tým najdôležitejším. Nerozhoduje teda samotná úroková sadzba.

Samostatnou kategóriou je poistenie. Poistenie zakladanej nehnuteľnosti je povinné a bez neho banky neposkytnú klientovi financovanie. Jeho výška sa spravidla pohybuje v rozmedzí 50 až 150 eur ročne, v závislosti od rozsahu krytia. Ide však o náklad, ktorý je dôležitý aj v prípadoch, kedy klient nečerpá hypotéku, a to s ohľadom na ochranu jeho majetku. Poistenie schopnosti splácať úver je naopak nepovinné, ale odporúčané. Jeho výška sa spravidla zvykne pohybovať okolo 50 eur mesačne, pričom môže sa individuálne líšiť.