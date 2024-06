Ako jednoducho komunikovať so Sociálnou poisťovňou? Stačí sa prihlásiť a máte prehľad o dôchodku či poistení! (poradňa)

Úspora času, okamžitý prístup k rôznym informáciám či možnosť spätnej väzby. To sú len niektoré z výhod, ktoré ponúka elektronická komunikácia so Sociálnou poisťovňou. Najnovšie k ponúkaným službám pribudla aj možnosť získať informatívnu výšku starobného dôchodku. Ako si zriadiť elektronickú komunikáciu s poisťovňou, sa dozviete v ďalšej časti našej poradne.

Elektronický účet poistenca (EUP) poskytuje klientovi Sociálnej poisťovne široký prehľad o jeho sociálnom poistení, umožňuje mu sledovať a získavať dôležité informácie bez návštevy pobočky alebo papierových žiadostí. Najnovšie umožňuje získať aj informatívnu sumu dôchodku. A to platnú v súčasnosti, ak by ste sa rozhodli odísť do penzie.

Nový nástroj, a to Informatívna suma dôchodku v prostredí Elektronického účtu poistenca je zatiaľ v pilotnej prevádzke. Záujemcom umožní zorientovať sa, aká by bola výška ich starobného dôchodku, ak by odišli do dôchodku už dnes. Zobrazuje sa len poistencovi, ktorý má 39 a viac rokov a zároveň nepoberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok.

Elektronický účet však ponúka aj ďalšie funkcie. Ako informuje Sociálna poisťovňa, k hlavným benefitom elektronického účtu patrí úspora času, klientom totiž stačí nižší počet osobných návštev pobočiek za účelom získania podkladov o sociálnom poistení. Okrem toho môžu získať okamžitý prístup k informáciám s možnosťou ich tlače. Bez elektronickej komunikácie je klient odkázaný na korešpondenciu so Sociálnou poisťovňou, prípadne osobné návštevy.

Účet pomôže aj pri reklamácii

Ďalšou z výhod je aj online prehľad o sociálnom poistení a vyplatených dávkach a možnosť tlače požadovaných prehľadov, či možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov, napríklad v prípade reklamácií.

Čo všetko je možné nájsť v Elektronickom účte poistenca:

– Výber poistného

– Dôchodkové poistenie

– Nemocenské poistenie

– Poistenie v nezamestnanosti

– Úrazové dávky

– Účasť v II. pilieri

Klienti, ktorí používajú elektronický občiansky preukaz (eID), si prístup vybavia bez návštevy pobočky cez úvodnú stránku eSlužieb po kliknutí na tlačidlo Registrácia vpravo hore – následne si vyberú cestu k Žiadosti o zriadenie prístupu pre službu Elektronický účet poistenca (EUP) podľa toho, či už v minulosti mali zriadený prístup do EUP bez eID alebo si prvý raz zriaďujú prístup do EUP s pomocou eID. Vyplnia a odošlú elektronickú žiadosť a po aktivácii účtu môžu službu ihneď využívať.

Klienti, ktorí používajú elektronický občiansky preukaz (eID) si prístup vybavia bez návštevy pobočky aj cez www.slovensko.sk (prostredníctvom elektronickej schránky), kde nájdu elektronickú žiadosť o zriadenie prístupu. Vyplnia a odošlú elektronickú žiadosť a po aktivácii účtu môžu službu ihneď využívať.

Ďalším poistencom odporúča Sociálna poisťovňa kontaktovať pobočku poisťovne a preveriť si, či v minulosti nemali zriadený prístup do eSlužieb, resp. do EUP. „V pobočke vám to preveríme a ak zistíme, že v minulosti ste mali zriadený prístup (hoci ste ho nevyužívali), pošleme vám nové prihlasovacie údaje pre aktiváciu prístupu,“ dodáva poisťovňa.

Ak ale nepoužívate elektronický občiansky preukaz (eID), ani ste nikdy v minulosti nemali zriadený prístup do eSlužieb, resp. do Elektronického účtu poistenca (EUP), bude stačiť jedna osobná návšteva pobočky Sociálnej poisťovne, aby ste si prístup vybavili – pre úsporu času si môžete v predstihu doma vyplniť a vytlačiť potrebný formulár.

Prístup do Elektronického účtu poistenca má následne klient k dispozícii kedykoľvek cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Dôležité informácie:

– návod na prihlásenie s menom, heslom a mobilnou aplikáciou nájdete v návode: Som nový užívateľ eSlužieb a chcem si prvý raz aktivovať prístup

– prihlasovať sa môžete i s elektronickým občianskym preukazom: Ako vstúpiť do eSlužieb pomocou elektronického občianskeho preukazu

– Po prihlásení s elektronickým občianskym preukazom si môžete zriadiť a doplniť aj prístup s menom, heslom, a mobilnou aplikáciou: Som aktuálny užívateľ – Ako sa prihlásim do eSlužieb s menom, heslom a aplikáciou

– Ako alternatívu k mobilnej aplikácii môžete využiť doplnok v počítači: Ako sa prihlásim do eSlužieb pomocou mena a hesla bez smartfónu

– V prípade, ak chcete požiadať o výpis z EUP, viac informácií nájdete tu: Požiadať o Výpis z Elektronického účtu poistenca (EUP)

Zdroj: Sociálna poisťovňa

