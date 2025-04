Ako investovať v časoch neistoty? Toto radia odborníci!

Obchodník pracuje na parkete burzy cenných papierov v New Yorku. Foto: SITA/AP

Žijeme v ére turbulencií na finančných trhoch – pandémie, vojenské konflikty, politická neistota, hroziaca dlhová kríza v USA a rýchlo sa meniaca globálna hospodárska politika – to všetko núti investorov hľadať spôsoby, ako ochrániť svoj kapitál a zároveň sa usilovať o výnosy aj v náročných podmienkach. Čo môžeme očakávať od hlavných investičných nástrojov? V analýze sa experti XTB pozreli na zlato, akcie, dlhopisy, forex, bitcoin, ETF aj futures.

Investori sa stále snažia nájsť aktíva, ktoré môžu priniesť zisky. Kapitál je stále v pohybe a hľadá výnosy – bez ohľadu na „počasie“ v ekonomike alebo geopolitike. Ktoré stratégie a triedy aktív sa teda môžu ukázať ako efektívne v neistých časoch? Na čo sa zameriavajú globálni investori? Aké sú vyhliadky kľúčových tried aktív? A čo by sme mali očakávať ďalej? Odpovede na tieto otázky ponúkajú analytici spoločnosti XTB.

1. Zlato: bezpečný prístav v turbulentných časoch

Zlato je už po stáročia považované za symbol stability. Hoci sa zlato tradične považuje za bezpečný prístav, jeho rastúca korelácia s akciovými trhmi v určitých obdobiach, napríklad v roku 2022, spôsobila, že niektorí investori sa mu vyhýbali. Odvtedy sa situácia výrazne zmenila. Investori sa vrátili k zlatu pod vplyvom geopolitických obáv, obáv z obchodných vojen a rastúcej hospodárskej neistoty.

Od eskalácie konfliktu na Blízkom východe – a pri stále prebiehajúcej vojne na Ukrajine – ceny zlata prudko vzrástli, čím reagovali na rastúcu globálnu nestabilitu. V apríli 2025 kov podľa analytikov XTB dosiahol historické maximum, keď sa priblížil k úrovni 3 500 USD za uncu, čo ďalej podporili špekulácie okolo hospodárskej politiky Donalda Trumpa – najmä zavedenie všeobecných a recipročných ciel so 145 % clami na Čínu, druhého najväčšieho importéra v Spojených štátoch.

K tomu sa pridáva dlhová kríza v USA. „Dokonca sa diskutuje o možnom precenení zlata v rezervných aktívach USA, čo by mohlo vyvolať ďalší dopyt zo strany centrálnych bánk. Za posledné tri roky centrálne banky nakúpili viac než 1 000 ton zlata ročne. V roku 2025 bude pravdepodobne tento trend pokračovať,“ upozorňujú analytici.

Prečo teda zlato?

„V časoch, keď tradičné finančné trhy strácajú predvídateľnosť, sa zlato považuje za poistku proti rastúcej inflácii a devalvácii mien. Možno neprináša úroky ani dividendy, ale v časoch chaosu má tendenciu získavať na hodnote, čo z neho robí atraktívne aktívum pre tých, ktorí chcú diverzifikovať,” pripomína analytik finančných trhov XTB Tomáš Vranka.

A je dôležité si uvedomiť: svetové zásoby zlata sú obmedzené. Hoci produkcia zlata rastie približne o 2 % ročne, je to oveľa menej ako rast svetovej peňažnej zásoby. Navyše, tvárou v tvár titulkom o recesii a stagflácii sa mnohí investori jednoducho cítia neisto, keď ide o vkladanie majetku do aktív s vyšším rizikom, ako sú akcie alebo kryptomeny. Výsledkom je, že zlato sa často stáva prvou voľbou uchovávania hodnoty a ETFs (exchange traded funds) k nemu umožňujú prístup ľahšie než kedykoľvek predtým.

Investujete pravidelne na akciových trhoch? Áno Nie Odoslať odpoveď

Zlato získava predovšetkým v reakcii na neistotu spojenú s obchodnou politikou Donalda Trumpa. Z historického hľadiska malo zlato počas mnohých geopolitických udalostí za posledných niekoľko desaťročí tendenciu v strednodobom a dlhodobo zvyšovať hodnotu.

Zatiaľ čo investičný boom v oblasti AI prechádza skúškou, zlato (žltá čiara) od začiatku roka prudko vzrástlo približne o 24 % a z približne 2 600 USD na prelome decembra a januára sa vyšplhalo na dnešných 3 300 USD za uncu. Naopak, index US100 (futures na Nasdaq 100) klesol o takmer 8 %, keďže nálada investorov voči americkým tech-akciám sa zhoršila.

Vývoj ceny zlata a indexu US100

Zdroj: xStation5, XTB

2. Akcie: útek k defenzívnym aktívam

Akciový trh – najmä v Spojených štátoch – zostal prehriaty po investičnom boome AI. „Akcie najväčších svetových technologických spoločností prudko vzrástli vďaka optimizmu investorov v súvislosti s budúcim rastom a potenciálom ešte vyšších ziskov. Nakoniec ich však dostihla realita: zisky spoločností nenaplnili vysoké očakávania. Teraz sa na akciových trhoch objavil jasný trend – presun kapitálu k takzvaným defenzívnym akciám,” hovorí analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

Defenzívne akcie patria spoločnostiam, ktorých finančné výsledky sú menej citlivé na hospodárske cykly. Medzi ne zvyčajne patria sektory, ako napr. zdravotníctvo, komunálne služby (energetika a infraštruktúra) či spotrebiteľské výrobky (základné tovary a služby).

V Európe sa osobitná pozornosť venuje spoločnostiam pôsobiacim v obrannom priemysle. Potenciál zvýšených výdavkov na obranu v rámci Európskej únie – spôsobený rastúcim geopolitickým napätím – urobil z tohto sektora magnet pre investorov.

EÚ môže do obranných iniciatív nasmerovať až 800 miliárd eur, pričom:

650 miliárd eur priamo od členských štátov (vrátane návrhu vyňať vojenské výdavky z dlhových limitov),

ďalších 150 miliárd eur môže byť financovaných prostredníctvom spoločnej emisie dlhu.

Nemecko, ktoré v minulosti váhalo s prijímaním nových dlhov, teraz zmierňuje fiškálne obmedzenia. Krajina plánuje podľa analytikov XTB investovať 500 miliárd eur do infraštruktúry a vzhľadom na to, že jej cieľové výdavky na obranu sa blížia k 3 % HDP, celkové výdavky by mohli v nasledujúcich rokoch dosiahnuť 1 bilión eur.

Zatiaľ čo defenzívne akcie počas býčích trhov zriedka nesú veľkolepé výnosy, ich stabilita sa stáva kľúčovou výhodou v neistých časoch. Najmä európske trhy môžu profitovať, ak sa investičné plány v oblasti obrany ďalej zrýchlia. V nasledujúcich mesiacoch budú investori posudzovať, ktoré spoločnosti môžu byť najviac postihnuté rastúcimi clami. Jedno je isté: mnohé firmy budú čeliť zvýšeným nákladom a nie všetky ich budú schopné kompenzovať vyššími tržbami – najmä ak sa spotrebitelia postavia proti vyšším cenám.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa akciám európskych obranných spoločností mimoriadne darilo – a po víťazstve Donalda Trumpa sa tento trend ešte zrýchlil. Americký obranný sektor medzitým dosiahol slabšie výsledky. Prečo? Trh vsádza na to, že Európa bude zvyšovať výdavky na obranu bez ohľadu na globálnu situáciu, a to v dôsledku rastúcich rozpočtov NATO a geopolitických rizík – najmä ak USA signalizujú možné stiahnutie sa z kontinentu.

Obnovenie amerického izolacionizmu a opätovný dôraz na fiškálnu disciplínu zároveň vyvoláva pochybnosti, či budú USA naďalej výrazne dotovať dodávateľov obranných zariadení.

3. Dlhopisy: bašta ochrany kapitálu

Dlhopisy – alebo na ne prepojené ETF – zostávajú podľa analytikov základnou zložkou každého dobre vyváženého investičného portfólia, najmä v časoch stability trhu. Ponúkajú pravidelný a predvídateľný tok príjmov prostredníctvom výplaty úrokov, čo umožňuje lepšie finančné plánovanie. Dlhopisy pomáhajú stabilizovať portfóliá diverzifikáciou rizika. Často sa pohybujú inverzne k akciám, čím pomáhajú znižovať celkovú volatilitu a citlivosť na výkyvy trhu.

Úrokové sadzby zohrávajú kľúčovú úlohu pri oceňovaní dlhopisov, pričom medzi nimi existuje inverzný vzťah: keď sadzby rastú, ceny dlhopisov klesajú, a keď sadzby klesajú, ceny dlhopisov rastú. V stabilnom prostredí je táto dynamika predvídateľnejšia, čo uľahčuje riadenie rizík.

Dlhšie splatnosti znamenajú väčšiu citlivosť na zmeny sadzieb – a vyššie riziko pre držiteľa dlhopisov. Výber správnej splatnosti pomáha vyvážiť riziko a výnos.

Ako sú na tom devízový trh, bitcoin či ETF fondy, sa dozviete v pokračovaní článku na ďalšej strane.

1 / 2