Ako hospodária mladí? Dokážu si odložiť viac a pravidelne investujú!

Ilustračné foto. Foto: freepik.com/freepik

Z výplaty si dokážu odložiť väčšiu časť než staršie generácie. Majú menší problém vyjsť so svojim rozpočtom. Pravidelne investujú. Obľubujú cestovanie. Reč je o Generácii Z, ktorá sa podľa 365.bank vyznačuje z pohľadu prístupu k financiám istými nuansami. Naopak, niektoré medzigeneračné rozdiely, spojené najmä s využívaním technológií, sa postupne stierajú.

365.bank sa pri príležitosti aktuálneho Global Money Week (GMW), ktorý pripomína dôležitosť finančného vzdelávania, pozrela na životný štýl „Zetkárov“ optikou financií. Iniciatívu GMW zastrešuje na Slovensku Národná banka Slovenska.

Podľa prieskumu 365.bank patrí Generácia Z medzi tie, ktoré majú najmenej napäté rozpočty. Od výplaty k výplate žije 41 % z nich, zatiaľ čo v prípade Miléniálov a Boomerov má problém finančne vyjsť so svojim mesačným rozpočtom viac ako polovica. Prieskum realizovala pre 365.bank prieskumná agentúra 2muse v septembri 2024 na vzorke 1015 respondentov.

„Dôvodom je fakt, že mladí ľudia majú nižšie životné náklady a menej finančných (a iných) záväzkov v porovnaní so staršími generáciami. U rodičov pritom žijú Slováci v priemere až do tridsiatky, čo znamená, že majú väčšie disponibilné príjmy. Generácia Z si viac uvedomuje potrebu investovať než iné generácie dnes resp. v rovnakom veku. To sa premieta do skutočnosti, že u nich prevažuje investovanie nad klasickým tradičným sporením,“ vysvetľuje Linda Gáliková, vedúca PR v 365.bank.

Začali ste aj vy už v mladom veku investovať? Áno Nie Odoslať odpoveď

Podľa jej slov ide pritom o správny prístup k financiám, pretože práve mladý človek má príležitosť naplno benefitovať zo zloženého úročenia, ktoré sa prejaví najmä pri dlhodobom horizonte resp. celoživotnom investovaní. Na druhej strane však upozorňuje aj na riziká, ktoré v prípade mladých súvisia napríklad s vysokou expozíciou v kryptomenách. Vzhľadom volatilitu by investícia nemala predstavovať viac ako desatinu portfólia.

Cestovanie ako najlepšia investícia

Z prieskumu banky vyplýva, že z pohľadu životného štýlu je pre Generáciu Z signifikantným prvkom ambícia cestovať. Výdavky na cestovanie a zážitky sú pre takmer tri štvrtiny z nich najlepšou investíciou. Rovnako to vníma približne 6 z 10 Mileniálov a ľudí z Generácie X. Zber dát v rámci tohto prieskumu bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos koncom minulého roka na vzorke 1012 respondentov.

Z pohľadu nákupov si takmer tretina Generácie Z a Mileniálov dopraje aj drahšie značkové tovary. U starších ľudí táto tendencia klesá. Celkovo minie peniaze na veci, ktoré nepotrebuje len 30 % mladých, pričom ostatné generácie tridsiatnikov a štyridsiatnikov nakupujú paradoxne produkty, ktoré nevyužijú v o čosi vyššej miere.

Všetky generácie pritom majú pomerné vysokú tendenciu nakupovať v zľavách. Avšak v tomto smere má najpočetnejšie zastúpenie generácia Mileniálov (82 %) a Boomerov (81 %), pričom k výhodným nákupom inklinuje 75 % mladých. Podobne spoločným znakom, ktorý je typický nielen pre Generáciu Z, ale aj Mileniálov a Generáciu X sú paradoxne mobilné aplikácie.

„Vďaka pokrytiu internetu, ale aj jednoduchosti mobilných aplikácií sa digitálny svet a technológie približujú a sprístupňujú aj starším ročníkom. Ich využívanie tak už nie je signifikantným prvkom pre mladých, ale stávajú sa bežným nástrojom aj pre skoršie narodené ročníky,“ uzatvára Gáliková.