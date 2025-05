Aké sú vládne plány s druhým pilierom? Sporiteľov môže postaviť pred vážnu dilemu!

Sociálna poisťovňa v Košiciach v roku 2008. Do 30. júna 2008 bolo možné do druhého piliera vstúpiť alebo z neho vystúpiť. Foto: TASR

Druhý dôchodkový pilier by sa mohol dočkať ďalších zmien. Rezort práce chce podľa ministra Erika Tomáša otvoriť odbornú diskusiu o tom, či by sa tento sporiaci pilier nemal opäť otvoriť. Ľudia by totiž mali podľa jeho slov dostať možnosť rozhodnúť sa, či sa im oplatí v druhom pilieri zostať.

Nápad otvoriť druhý pilier nie je nový. Celkovo už bol otvorený štyrikrát, naposledy v prvej polovici roka 2015. Vtedy využilo možnosť vystúpiť z druhého piliera takmer 160-tisíc sporiteľov. Tí tak do Sociálnej poisťovne preniesli aj viac ako 500 miliónov eur v podobe svojich úspor. Pred dilemou, či zostať v druhom pilieri, alebo vystúpiť, môžu stáť sporitelia opäť.

Minister práce Erik Tomáš aktuálne hovorí, že chce umožniť ľuďom slobodne sa rozhodnúť, či chcú v druhom pilieri aj naďalej zostať a dostávať z neho následne aj dôchodok. Argumentuje pritom, že v druhom pilieri je určitá skupina ľudí, ktorá „tam už nemá čo robiť“.

Mnoho ľudí, ktorí by zostali v druhom pilieri, totiž podľa ministra práce môže mať vo finále nižšie dôchodky, ako keby boli len v priebežnom prvom pilieri.

Oplatí sa druhý pilier všetkým?

Erik Tomáš sa opiera o dáta z rezortu, ktoré hovoria o tom, že v súčasnosti už poberá dôchodok z druhého piliera 58-tisíc dôchodcov. Až 95 percent z nich má však dôchodok nižší, ako keby zostali len v prvom pilieri. „Deväťdesiatpäť percent z týchto ľudí má takmer o 50 eur mesačne v priemere nižší dôchodok, ako keby zostali v prvom pilieri,“ vyhlásil na stredajšej tlačovej besede Tomáš. Zároveň dodal, že zvyšných 5 percent dôchodcov má dôchodok vyšší v priemere o 14 eur.

Mal by štát opäť otvoriť druhý pilier? Áno Nie Odoslať odpoveď

Minister práce zároveň pripúšťa, že dôvodov pre tento súčasný stav je viacero. Jedným z nich je aj rozhodnutie bývalej vlády Roberta Fica presunúť ľudí v druhom pilieri do konzervatívnejších garantovaných fondov, čím stratili časť možných výnosov. Ďalším z dôvodov je napríklad aj to, že do druhého piliera vstúpilo mnoho ľudí v neskoršom veku a nestihli si tak nasporiť dostatok zdrojov na dôchodok.

Ľudia by tak podľa ministra práce mali dostať aktuálne možnosť rozhodnúť sa, či chcú v druhom pilieri zotrvať. Nikto totiž podľa slov ministra nechce, aby mali nižšie dôchodky pri odchode na penziu. Budúci dôchodcovia by sa tak mohli po zvážení tohto, aké dôchodky môžu očakávať v prípade zotrvania, alebo odchodu z druhého piliera, rozhodnúť, či otvorenie sporiaceho piliera využijú. Podľa Erika Tomáša by sa pritom dalo ľahko overiť to, či sa to budúcim dôchodcom oplatí.

Rezort práce chce o tomto zámere diskutovať so všetkými, ktorých sa týka. Teda aj s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Zároveň verí, že sa im podarí dospieť k nejakej dohode. Prípadné otvorenie druhého piliera by bolo podľa jeho slov vo verejnom záujme.

Opozícia hovorí o poškodení sporiteľov

Otvorenie druhého piliera však kritizujú napríklad opozičné strany. Podľa nich by to totiž malo vážny dosah na sporiteľov. Takýmto krokom by si síce vláda napríklad podľa opozičného KDH pomohla istými príjmami, na druhej strane by však uškodila práve sporiteľom.

„Dobre vieme, čo sa stalo v minulosti, keď vlády Roberta Fica (Smer-SD) otvárali druhý pilier. Prišla masívna kampaň a masívny odchod sporiteľov z druhého piliera, čím si vláda riešila vlastné problémy. Žiaľ, ak takéto niečo nastane, bude to mať vážny dosah na sporiteľov v druhom pilieri,“ upozornil podľa agentúry TASR opozičný poslanec hnutia Jozef Hajko.