Akciové trhy v USA lámu rekordy: Fed môže už čoskoro znížiť úroky

Akcie v USA otvorili piatkové obchodovanie rastom, pričom širší index S&P 500 aj technologický Nasdaq Composite sa dostali na nové rekordy. Slabé augustové údaje z trhu práce totiž podporili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) už v septembri uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 si polepšil o 0,4 % a Nasdaq Composite o 0,7 %, pričom oba indexy sa dostali na nové rekordné maximá. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average vzrástol o 95 bodov alebo o 0,2 %.
V auguste sa mimo poľnohospodárstva vytvorilo v Spojených štátoch len 22.000 nových pracovných miest po 79.000 (revízia zo 73.000) v júli, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom počtu pracovných miest o 75.000. Miera nezamestnanosti vzrástla na 4,3 % zo 4,2 %.
Podľa obchodníkov nové údaje, ktoré signalizujú ochladenie trhu práce v USA, dávajú Fedu ďalšie argumenty pre to, aby už tento mesiac uvoľnil menovú politiku. Aktuálne sa očakáva, že Fed 17. septembra zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Takisto vzrástla pravdepodobnosť, ktorá bola doteraz prakticky nulová, zníženia sadzieb o pol percentuálneho bodu.