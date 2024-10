Akcie v USA po správe o zamestnanosti vzrástli: Dolár posilnil

Foto: pixabay.com/Brenda Johnson

Americké akcie na záver týždňa posilnili. Správa o zamestnanosti v USA bola lepšia, ako sa očakávalo, čo upokojilo investorov, ktorí sa obávali, že ekonomika môže byť príliš slabá.

Index Dow Jones vzrástol o 341,16 bodu, teda 0,81 percenta, na rekordných 42.352,75 bodu. Širší index Standard & Poor ‚s 500 sa zvýšil o 51,13 bodu, čiže 0,9 percenta, na 5751,07 bodu. Index technologického trhu Nasdaq vzrástol o 219,38 bodu, čiže 1,22 percenta, na 18.137,85 bodu.

Za celý týždeň Dow Jones stúpol o 0,09 percenta a S & P 500 si pripísal 0,23 percenta. Nasdaq spevnil o 0,1 percenta.Americkí zamestnávatelia v septembri vytvorili najviac pracovných miest za šesť mesiacov. Celkovo vzniklo až 254.000 miest, zatiaľ čo analytici čakali vznik len 140.000 miest. Miera nezamestnanosti potom nečakane klesla na 4,1 percenta z augustových 4,2 percenta, uviedlo americké ministerstvo práce.

Burza na Wall Street v New Yorku. Foto: SITA/AP

Obchodníci v reakcii na správu ďalej znížili stávky na zníženie úrokových sadzieb centrálnou bankou USA (Fed) až o pol percentuálneho bodu. Teraz dávajú vyššiemu zníženiu úrokov šancu len osem percent, minulý týždeň to bolo 53 percent.Údaje v podstate hovoria, že tempo ekonomickej aktivity vo štvrtom štvrťroku pravdepodobne zostane solídne, uviedol ekonóm firmy Spartan Capital Securities Peter Cardillo. „Je to dobré prekvapenie, ale aj si myslím, že to môže spomaliť tempo znižovania úrokových sadzieb,“ dodal.

Darilo sa energetickým spoločnostiam vďaka rastu cien ropy. Čiastkový index S & P energetických spoločností za celý týždeň stúpol najviac od októbra 2022. Prudko klesli akcie aeroliniek Spirit Airlines kvôli správe, že rokuje s držiteľmi dlhopisov o možnom vyhlásení bankrotu. Oslabili tiež akcie výrobcu elektromobilov Rivian, ktorý znížil výhľad celoročnej výroby a v treťom štvrťroku dodal menej vozidiel, ako sa čakalo, napísala agentúra Reuters.

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/NikolayFrolochkin

Americký dolár posilnil ku košu mien a vyšplhal sa až na najvyššiu hodnotu za sedem týždňov. Reagoval na najnovšiu štatistiku z amerického trhu práce, tento týždeň ho podporil tiež dopyt po bezpečnejších investíciách, medzi ktoré sa radí, pre obavy z rozšírenia konfliktu na Blízkom východe.Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, stúpol o 0,5 percenta na 102,48 bodu. Euro voči doláru oslabilo o 0,5 percenta na 1,0977 USD. Dolár k jenu posilnil o 1,3 percenta na 148,76 JPY. Euro voči jenu vzrástlo o 0,8 percenta na 163,29 JPY.