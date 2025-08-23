Akcie v USA po Powellovom prejave prudko vzrástli: Dow Jones prekonal historický rekord

Akcie v USA sa v piatok (22. 8.) výrazne posilnili, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average sa dostal na nové rekordné maximum. Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell totiž signalizoval, že Fed by mohol začať znižovať úrokové sadzby už v septembri. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones si v piatok pripísal 846,24 bodu alebo 1,89 % a ukončil obchodovanie na rekordnej úrovni 45.631,74 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,52 % na 6466,91 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,88 % na 21.496,53 bodu.
Powellov komentár podporil veľké technologické tituly. Akcie Nvidia vzrástli o 1,7 % a akcie Meta Platforms o viac ako 2 %, akcie Alphabetu a Amazonu o viac ako 3 % a akcie Tesly približne o 6 %.
Powell v prejave na výročnom zasadnutí centrálnej banky v Jackson Hole vo Wyomingu uviedol, že „základný výhľad a posun v rovnováhe rizík môžu vyžadovať úpravu nastavenia menovej politiky“.
Očakávania, že Fed v septembri zníži sadzby o štvrť percenta, vzrástli po Powellovom prejave na približne 83 % z približne 75 % na začiatku týždňa.
Za celý týždeň sa Dow Jones posilnil o 1,5 % a S&P 500 o 0,3 %. Nasdaq klesol o 0,6 %.