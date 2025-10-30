Zatiaľ čo gigantické firmy ako Rheinmetall a Nvidia naďalej ohurujú investorov, iné spoločnosti čelia skutočnej burzovej nočnej more. Analytici XTB sa pozreli, ktoré akcie v roku 2025 naozaj vystrašili investorov v USA, Európe, Číne a Japonsku.
Vlajkový americký akciový index S&P 500 tento rok stúpol už takmer o 15 percent. Na prvý pohľad to vyzerá, že býčí trh je v plnom prúde. Pri bližšom pohľade sa však podľa XTB ukazuje oveľa rozdelenejší obraz – niektoré akcie vzrástli o viac než 100 percent, zatiaľ čo iné stratili polovicu svojej hodnoty.
„Kým víťazi sú v sektoroch polovodičov, pamäťových čipov, obranných technológií a AI infraštruktúry, na opačnom konci spektra vidíme prudké poklesy medzi maloobchodnými a konzultačnými firmami, ktoré zasiahli vysoké náklady, clá a slabnúci dopyt,” hovorí Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.
Medzi najvýraznejšie obete v USA patria Deckers Outdoor a Lululemon, ktorých akcie od začiatku roka klesli o viac než 50 percent.
AI sa stala novým motorom rastu na Wall Street, no nie každá firma vie, ako ju využiť. Medzi sklamania patria EPAM Systems a Salesforce, ktoré nevyužívajú potenciál AI. Trh vstúpil do fázy „víťaz berie všetko“ – lídri dominujú, zaostávajúci miznú.
Negatívnu pozornosť si vyslúžili aj Gartner Research a FactSet Research Systems, keďže investori čoraz viac pochybujú, či generatívna AI neohrozí ich obchodné modely.
Pokročilejšie AI systémy znižujú dopyt po tradičných, vysoko maržových analytických službách. „AI teda prináša nielen rast, ale aj potenciálny kolaps stoviek tradičných biznis modelov,” upozorňuje Matej Bajzík.
Ktorý sektor podľa vás bude najbližšie najväčším porazeným na burze?
Európa
Kým USA si užívajú stabilný rast, starý kontinent je rozdelený medzi spektakulárnych víťazov a bolestivo zranených. Na strane víťazov sú nemecký obranný gigant Rheinmetall, britský symbol inžinierskej dokonalosti Rolls-Royce či Orlen – poľský energetický gigant, ktorý prekvapivo patrí medzi európsku elitu.
A medzi porazenými? Napríklad SIG Group, švajčiarsky výrobca obalov. V tomto kontexte vyzerajú dokonca aj oslabené nemecké automobilky ako relatívni víťazi.
Trpia aj dánske firmy, donedávna miláčikovia európskeho trhu. Akcie farmaceutického Novo Nordisk, lídra v liekoch na chudnutie (a cukrovku) klesli tento rok o 40 percent pre obavy z cenovej vojny na trhu v USA a z nových ciel ohrozujúcich jeho konkurencieschopnosť. Pandora, svetoznámy výrobca šperkov, zas čelí rastúcim výrobným nákladom kvôli cenám drahých kovov. Jeho akcie klesli o 35 percent. Dánsky líder v obnoviteľnej energii Orsted stratil tiež – po stiahnutí z nákladných projektov veterných fariem na východnom pobreží USA čelí odlevu kapitálu a návratu fosílnych palív. A potom je tu Coloplast, výrobca zdravotníckych pomôcok, ktorého akcie klesli o štvrtinu.
Ďalší porazení? Napríklad britský reklamný gigant WPP (-55 % kvôli slabému dopytu a rastúcim nákladom) či Puma, ktorá stráca pozície voči Adidasu.
„Rok 2025 dokazuje jednu vec: obranné a energetické firmy prosperujú uprostred geopolitickej neistoty, zatiaľ čo luxusné, módne a marketingové spoločnosti zápasia s rastúcimi nákladmi, clami a klesajúcimi maržami. Aj tie najstabilnejšie firmy sa môžu zo dňa na deň ocitnúť na šikmej ploche. Na európskej horskej dráhe – rovnako ako na trhoch samotných – prežijú len tí, ktorí si udržia rovnováhu,” upozorňuje analytik.
Ázia
Napriek rizikám obchodnej vojny s USA si čínsky index Hang Seng pripísal 31 percent do 22. októbra 2025, čo je jeden z najlepších výsledkov v Ázii.
No nie všetci profitovali – firmy JD.com a Meituan zažívajú katastrofálny rok (−36 % a −4 %), pretože Alibaba je späť – a vo veľkom štýle. Alibaba investuje masívne do AI a nových služieb, aby znovu získala používateľov. Medzitým JD.com a Meituan uviazli v nákladnej cenovej vojne, pričom rast tržieb sprevádza pokles ziskov a efektivity. Obe firmy pôsobia čoraz defenzívnejšie – sústreďujú sa na prežitie, nie na inovácie.
Japonský index Nikkei 225 vzrástol od začiatku roka o 25 percent, najmä vďaka slabému jenu a optimizmu z fiškálnych stimulov. Napriek tomu nie všetci dokázali túto vlnu využiť. Napríklad Hino Motors – dcéra Toyoty špecializujúca sa na nákladné autá, čelí silnej čínskej konkurencii. Nissan a Mitsubishi sú -20 %, kým Toyota +3 %. Ochranné clá a rast nákladov brzdia celý automotive sektor.
Aj mimo automobiliek prichádza sklamanie: Kikkoman, svetový líder v sójových omáčkach, klesol o 25 percent pre obavy zo spomaľovania rastu, vyšších nákladov a slabšieho dopytu v gastronómii.
[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]