Akcie aj meny rozvíjajúcich sa krajín po oznámení amerických ciel oslabujú

Akcie i meny štátov zo skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík po správe o zavedení amerických ciel na dovoz ocele a hliníka oslabujú, straty ale nie sú nijako veľké, ukazujú údaje z jednotlivých trhov. Americký dolár naopak ďalej spevňuje a ku košu hlavných svetových mien sa pohybuje v blízkosti viac ako dvojročného maxima.

Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Spojené štáty zavedú 25-percentné clo na všetok dovoz ocele a hliníka, čo vyvoláva ďalšie obchodné napätie medzi USA a zvyškom sveta. Trump zrušil výnimky pre jednotlivé krajiny, dovozné kvóty a tiež výnimky pre konkrétne produkty.Juhoafrický rand okolo poludnia vykazoval k doláru pokles o 0,3 percenta, akcie podľa miestneho indexu boli nižšie o 0,4 percenta. Juhoafrická republika je bohatá na prírodné zdroje, v krajine pôsobí napríklad pobočka medzinárodnej oceliarskej skupiny ArcelorMittal. Jej akcie na burze strácali okolo dvoch percent.

Dôležitým vývozcom ocele do USA je z ázijských krajín zaradených do kategórie rozvíjajúcich sa ekonomík Vietnam. Jeho mena dong oslabila a dostala sa k doláru na rekordné minimum. Vietnam je exportne orientovaná krajina a v súvislosti so zavedením amerických ciel už jeho vláda varovala pred dopadom na ekonomiku.Index MSCI, ktorý sleduje vývoj mien rozvíjajúcich sa krajín, okolo poludnia vykazoval rast asi o 0,1 percenta. V indexe sú aj meny krajín, ktorých sa clá na oceľ a hliník nedotknú, prípadne dopady budú len okrajové. Index vývoja cien akcií na rozvíjajúcich sa trhoch potom vykazoval pokles o 0,4 percenta.

„Obchodníci nemajú príliš jasno v tom, ako ďaleko tá colná politika zájde, či ide hlavne o vyjednávaciu taktiku alebo či bude mať dlhodobejší ekonomický dopad,“ povedala šéfka výskumu v XTB Kathleen Brooksová. „V tejto chvíli sa zdá, že rizikové aktíva s tými clami nemajú problém,“ citovala ju agentúra Reuters.V Európe strácali k euru meny prakticky všetkých rozvíjajúcich sa krajín, česká koruna vykazovala pokles o 0,1 percenta. Akcie v regióne mali tendenciu rásť, vrátane trhov v Česku, Poľsku a Maďarsku.Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu amerického dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, predpoludním vykazoval rast asi o 0,1 percenta nad 108,40 bodu, po poludní ale začal strácať. V januári sa dostal nad 110 bodov a bol najsilnejší od novembra 2022.