Absolventi vysokých škôl zarábajú výrazne viac a majú lepšie úspory: Pozrite sa na čerstvé dáta

Takmer tri pätiny vysokoškolsky vzdelaných ľudí majú skúsenosť s investovaním. Rovnako majú aj lepšie finančné zázemie v podobe úspor a platov. Vyplýva to z prieskumu agentúry IPSOS pre spoločnosť Finax.
Na základe údajov Štatistického úradu SR zarábajú absolventi vysokých škôl v priemere o 40 % viac v porovnaní s tými, ktorí majú iba strednú školu, a takmer dvakrát toľko ako ľudia so základným vzdelaním. Rovnako majú tiež lepšie finančné rezervy, úsporami vo výške aspoň šesťnásobku mesačných výdavkov disponuje takmer štvornásobne viac vysokoškolsky vzdelaných v porovnaní s tými, ktorí majú nižšie vzdelanie.
„Ľudia s vysokoškolským vzdelaním majú podstatne lepšie finančné zázemie ako zvyšok populácie. Majú vyššiu tendenciu vytvárať si úspory a majú viac skúsenosti s investovaním, ako je bežný priemer,“ uviedla šéfka PR spoločnosti Linda Gáliková.
Zároveň poukázala na to, že nezamestnanosť medzi absolventmi vysokých škôl je len na úrovni dvoch percent, pričom v prípade ľudí so základným vzdelaním je to až 40 %. Priemerný zárobok osôb s vysokou školou je 2371 eur, čo je o 1136 viac ako u ľudí so základným vzdelaním. Spoločnosť upozornila na to, že počas života je dobré vybudovať si aj hotovostnú rezervu aspoň v sume 1000 eur, ktorá môže pokryť väčšinu nepredvídaných výdavkov. Optimálna finančná rezerva je vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov. Úspory nemá celkovo 30 % ľudí a v prípade tých so základným vzdelaním je to 41 %. Naopak, pri absolventoch vysokých škôl je bez úspor len 16 %.
Úspory je tiež vhodné investovať, avšak z údajov spoločnosti vyplýva, že Slováci držia 45 miliardy eur na bežných účtoch s nulovým alebo len minimálnym úročením. Ochota investovať v SR je o polovicu nižšia ako v susednom Česku. Kým Slováci držia 20 % finančného majetku v akciách a investičných fondoch, tak Česi oveľa viac, a to 45 %.
Spoločnosť vysvetlila, že napríklad 10.000 eur vložených na sporiacich produktoch bude mať vplyvom inflácie po 30 rokoch iba polovičnú hodnotu, zatiaľ čo investovaním sa tieto peniaze môžu zhodnotiť viac ako päťnásobne. Preto je optimálnou sumou, ktorú je vhodné investovať, desať až dvadsať percent z mesačného príjmu, pričom to môže byť aj desať eur mesačne.