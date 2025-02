50 slovenských ekonómov píše výzvu vláde: Máme veľké obavy o ekonomickú budúcnosť krajiny!

Foto: TASR

Päťdesiat slovenských ekonómov sa rozhodlo adresovať slovenskej vláde výzvu, v ktorej vyjadrili hlboké obavy o ekonomickú budúcnosť Slovenska. Kritizujú v nej kroky vlády, ktoré podľa nich ohrozujú trhovú ekonomiku, právny štát a medzinárodné postavenie krajiny.

Výzvu slovenských ekonómov vláde môže podporiť aj verejnosť svojím podpisom na tejto stránke. Ekonómovia okrem upozornenia na možné negatívne dôsledky prípadného vystúpenia z EÚ, zverejnili vo výzve aj niekoľko ďalších bodov, ktoré adresujú ministrovi financií či guvernérovi NBS.

Ekonómovia vo výzve uvádzajú, že s veľkými obavami o ekonomickú a celkovú budúcnosť Slovenska pozorujú domácu a zahraničnú politiku vlády a kroky vládnych predstaviteľov. „Tie podľa nás nebezpečne posilňujú vládne intervencie, autoritársky populizmus a zároveň podkopávajú civilizačné základy našej spoločnosti: princípy a inštitúcie trhovej ekonomiky, liberálnej demokracie a právneho štátu,“ dodávajú vo výzve.

Odkláňanie Slovenska od týchto základov civilizačného priestoru Západu spôsobí podľa ekonómov vážne negatívne dôsledky na podnikanie, ekonomickú výkonnosť, životnú úroveň a slobodu ľudí. Ešte viac to zhorší ekonomickú situáciu na Slovensku. K tomu už pritom dochádza viac ako desaťročie. Slovensko dlhodobo stagnuje alebo sa prepadá v medzinárodných rebríčkoch porovnávajúcich konkurencieschopnosť a kvalitu života.

Prípadné vystúpenie Slovenska z EÚ by podľa ekonómov negatívne ovplyvnilo životy občanov Slovenska, ktorí dochádzajú za prácou do zahraničia. Podľa aktuálnych informácií sa to týka 116 500 občanov Slovenska, pričom tí pracujú takmer výlučne v krajinách EÚ. Rovnako by boli ohrozené zahraničné investície, keďže až 88,5 percenta všetkých priamych zahraničných investícií na Slovensku pochádza z krajín EÚ, čo predstavuje 49,5 miliardy eur z celkových 56 miliárd.

Prístup k zahraničným kapitálovým trhom by bol vážne ohrozený

Rovnako by utrpel aj zahraničný obchod, keďže až 74 percent slovenského zahraničného obchodu prebieha s krajinami EÚ. Ohrozený by bol aj finančný sektor a dôchodky. „Slovenské domácnosti majú uložených 19,5 miliardy eur v II. a III. pilieri, ďalších viac ako 14,5 miliárd eur vo fondoch kolektívneho investovania, 3,5 miliardy na individuálnych účtoch cenných papierov a 3,5 miliardy eur v životnom poistení a anuitách. Tieto aktíva sú prevažne investované do zahraničných cenných papierov. Odchod Slovenska z EÚ by vážne ohrozil prístup k zahraničným kapitálovým trhom – nielen v Európe, ale aj v USA a Spojenom kráľovstve – a negatívne by ovplyvnil finančné bohatstvo slovenských domácností,“ upozorňujú ekonómovia vo výzve.

Ekonómovia preto vyzývajú predsedu vlády, členov vlády, osobitne ministra financií, ale i guvernéra Národnej banky Slovenska a predsedov a poslancov strán vládnej koalície, aby:

1. Nespochybňovali členstvo Slovenska v EÚ a NATO a v súlade s vlastným programovým vyhlásením rešpektovali záväzok Slovenska zostať členom EÚ a NATO.

2. Ozdravili verejné financie, najmä na výdavkovej strane a zabezpečili dodržiavanie maastrichtských kritérií a Paktu stability a rastu.

3. Rešpektovali ekonomické, finančné a iné záväzky Slovenska.

4. Chránili a podporovali hospodársku súťaž a dodržiavali ústavné princípy v oblasti ekonomických práv.

5. Presadzovali štrukturálne reformy, ktoré zastavia negatívne trendy v slovenskej ekonomike.

6. Pripravili privatizáciu štátnych podnikov, s cieľom použiť výnosy na zníženie štátneho dlhu a realizáciu nevyhnutných reforiem.

7. Ukončili šírenie konšpiračných teórií a atmosféru vnútorného ohrozenia.

8. Podporovali princípy voľného trhu a univerzálne pravidlá slobodnej spoločnosti, posilňovali trhovú ekonomiku a právny štát.

Kto všetko sa pod túto výzvu podpísal, si môžete prečítať na nasledujúcej stránke.