365.bank si polepšila: Agentúra Moody’s jej pridelila historicky najlepší rating!

Foto: 365.bank

Ratingová agentúra Moody’s posunula z hľadiska depozitného ratingu slovenskú 365.bank do investičného pásma, informuje banka.

Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s pridelila 365.bank depozitný rating na úrovni Baa3/P-3 so stabilným výhľadom. Banka so slovenským kapitálom sa tak dostáva do investičného ratingového pásma. Agentúra pritom podľa banky v najnovšom hodnotení vyzdvihla najmä jej kapitálové rezervy, vyvážené financovanie a profil likvidity. Aktuálne ratingové hodnotenie je pritom najlepšie v histórii 365.bank.

Hodnotenie je podľa Moody´s okrem toho aj výsledkom silnej prítomnosti bankovej skupiny v regiónoch a tiež pokračovania redukcie korporátneho úverového portfólia, ktoré prebieha v súlade s jej dlhodobou stratégiou. Ratingová agentúra zároveň zohľadnila aj úspešné nové emisie MREL dlhopisov, čo ešte viac posilnilo doterajšiu stabilitu banky.

„Získanie ratingu na tejto úrovni je pre skupinu 365.bank mimoriadne významným míľnikom, a to v celej jej doterajšej histórii. Je výsledkom dlhodobého a náročného transformačného procesu, ktorý sme započali od roku 2015 a ktorý stále prebieha,“ uviedol na margo pridelenia nového ratingového hodnotenia generálny riaditeľ 365.bank Andrej Zaťko.