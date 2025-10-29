365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne

Klesajúci trend hypotekárnych úrokových sadzieb pokračuje a 365.bank prináša novú, výhodnú ponuku pre všetkých, ktorí zvažujú kúpu vlastného bývania alebo refinancovanie svojho úveru. Klienti môžu získať hypotéku s trojročnou fixáciou už od 3,25 % p. a., čo predstavuje jednu z najatraktívnejších sadzieb na trhu v jesennej sezóne.
365.bank ponúka zľavu z úrokovej sadzby vo výške 0,20 % p. a. pre všetkých klientov, ktorí si zvolia trojročné obdobie fixácie. Výsledná úroková sadzba tak začína na úrovni 3,35 % p. a. Klienti, ktorí okrem hypotéky využívajú aj nový alebo existujúci spotrebiteľský úver so zostatkom istiny aspoň 10 000 eur, môžu získať dodatočnú zľavu 0,10 % p. a., vďaka čomu sa ich úroková sadzba zníži až na 3,25 % p. a. Zvýhodnené podmienky platia pre žiadosti podané od 29. 10. do 10. 12. 2025, pričom zmluva musí byť podpísaná najneskôr do 31. 12. 2025. Navyše každému, kto má v 365.bank načerpanú hypotéku, ponúka spotrebný úver s jednotnou zvýhodnenou úrokovou sadzbou 6 % p.a., bez ohľadu na výšku úveru či účel použitia. Táto sadzba rovnako patrí medzi najlepšie na trhu.
Trh s bývaním zostáva aj koncom roka aktívny a ceny nehnuteľností vykazujú mierny nárast. Odborníci zároveň očakávajú, že pokles trhových úrokových sadzieb bude pokračovať len pozvoľna, a preto je toto obdobie vhodnou príležitosťou na uzatvorenie úveru s výhodnou sadzbou. Mnohí klienti sa aktuálne rozhodujú pre personalizované ponuky a fixáciu sadzby na kratšie obdobie, čo im umožňuje flexibilne reagovať na budúci vývoj úrokov.
„Naším cieľom je prinášať klientom istotu, stabilitu a férové podmienky. Vďaka jesennej akcii môžu získať výhodnejšiu sadzbu už od 3,25 % p. a. a využiť priaznivý moment na trhu. V kombinácii s miernym rastom cien nehnuteľností sa kúpa bývania stáva rozumnou investíciou aj do budúcnosti,“ uviedla Zuzana Blažečková Janove, Head of External and Internal Communication v 365.bank.