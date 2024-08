Zvýšenie cien vodného a stočného je korekciou minuloročného zlacňovania

Foto: unsplash.com/Jos Speetjens

Aktuálne zvýšenie cien vodného a stočného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) je korekciou minuloročného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorým ceny pre VVS znížil, a to až na úroveň, ktorá by vodárňam privodila stratu viac ako šesť miliónov eur. Informovala o tom vo štvrtok za Klub akcionárov VVS jeho riaditeľka Miroslava Hančaková.

„Výplata výnosov z dlhopisov Voda spieva I., ktorá je plánovaná na začiatok roka 2025, na náklady VVS v roku 2024, a teda na ceny vodného a stočného, v tomto roku nemá žiadny vplyv,“ uviedol Klub akcionárov VVS. ÚRSO na základe konania z vlastného podnetu v septembri 2023 rozhodol o znížení maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre VVS. Ak by však v roku 2024 ceny ostali na tejto zníženej úrovni, VVS by to podľa tlačovej správy priviedlo do hlbokej straty.

„Pri takto nastavených cenách by výnosy VVS dosiahli len 123.245.607 eur, no náklady až 129.695.607 eur. Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi predstavuje hroziacu stratu vyše 6,4 milióna eur,“ oznámil Klub akcionárov VVS. Potrebu korekcie cien vodného a stočného avizoval generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch už v júni na valnom zhromaždení vodární.

Ceny sa po rozhodnutí ÚRSO zvýšili od utorka (6. 8.)

„Novoprijatá úprava cien vodného a stočného na základe výlučne opodstatnených nákladov tak vytvára predpoklad pre to, aby hospodárenie VVS bolo na konci roka 2024 vyrovnané,“ skonštatoval Klub akcionárov VVS.

Spájanie výplaty výnosov z dlhopisov s cenami vodného a stočného je podľa združenia neopodstatnené a iracionálne. Pripomína takisto uznesenie predstavenstva a dozornej rady VVS z januára 2024, že náklady na výplatu výnosov z dlhopisov vodárne nepremietnu do cien vodného a stočného.