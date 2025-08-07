Zisk ČEZ v prvom polroku 2025 klesol, firma však zlepšila výhľad na celý rok

Česká energetická spoločnosť ČEZ vo štvrtok vykázala za prvý polrok 2025 čistý zisk vo výške 16,5 miliardy českých korún (671,65 milióna eur), čo bolo menej ako 21,1 miliardy Kč v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správ AP a portálu patria.cz.
K poklesu zisku ČEZ za prvých šesť mesiacov 2025 prispeli „najmä vyššie odpisy a amortizácia,“ uviedla spoločnosť.
Prevádzkový zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa pritom v 1. polroku zvýšil o 7 % na 73,9 miliardy Kč. K jeho nárastu prispela najmä akvizícia distribučnej spoločnosti plynu GasNet v roku 2024, uviedol ČEZ. V samotnom 2. štvrťroku 2025 vykázala spoločnosť ČEZ EBITDA vo výške 30,9 miliardy Kč a upravený zisk 4 miliardy Kč.
Český energetický gigant vo štvrtok zároveň zvýšil svoj finančný výhľad na celý rok 2025. Teraz očakáva EBITDA na úrovni 132 až 137 miliárd Kč (namiesto 127 až 132 miliárd Kč) a upravený čistý zisk v pásme 26 až 30 miliárd Kč (25 až 29 miliárd Kč v predchádzajúcej prognóze). Na ilustráciu, čistý zisk spoločnosti ČEZ v roku 2024 dosiahol 30,5 miliardy Kč.
Český štát má v spoločnosti podiel vo výške takmer 70 %. Začiatkom tohto roka podpísal dohodu so štátnou juhokórejskou energetickou spoločnosťou KHNP o výstavbe dvoch jadrových reaktorov v elektrárni Dukovany, keďže sa snaží ukončiť výrobu elektriny z fosílnych palív.