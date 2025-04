Zima výrazne vyprázdnila plynové zásobníky: Stihneme ich naplniť na ďalšiu sezónu?

Plynovod odovzdávacej stanice Veľké Kapušany. Foto: TASR/Archív SPP

Zásobovanie zemným plynom na Slovensku je aj napriek nefungujúcemu tranzitu cez Ukrajinu stabilné a neprerušované a pred nasledujúcou zimnou sezónou budú kapacity zásobníkov plynu opäť naplnené na 90 percent. Pre TASR to pred začiatkom dvojdňovej konferencie Technické výzvy slovenského plynárenstva v Žiline uviedol výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský.

Doplnil, že po zimnej sezóne sú kapacity zásobníkov plynu naplnené na 35 percent. „Toto percento je síce výrazne nižšie ako vlani, ale vzhľadom na predikcie do budúcnosti môžeme povedať, že do najbližšej zimnej sezóny budeme opäť pripravení na požadovanej úrovni. Európska únia očakáva, že členské krajiny budú mať pred zimou zhruba 90 percent naplnenej kapacity a Slovensko to splní,“ uviedol Kvasňovský.

Tohtoročná jarná konferencia v Žiline je zameraná na technické aspekty vývoja plynárenstva. Jednou z kľúčových tém je znižovanie metánových emisií, keďže od minulého roka platí nariadenie Európskej komisie sprísňujúce túto oblasť. „Jednotlivé plynárenské spoločnosti musia implementovať nové opatrenia zamerané na monitorovanie, detekovanie, hlásenie a zároveň aj veľmi včasné likvidovanie metánu z plynárenskej infraštruktúry. Používajú pritom rôzne sofistikované modely, ako je napríklad využitie dronov či laserového a satelitného detekovania,“ poznamenal výkonný riaditeľ SPNZ.

Na konferencii bude takmer sedem desiatok odborníkov zo Slovenska a Česka hovoriť aj o legislatívnych zmenách ovplyvňujúcich plynárenstvo, technických riešeniach v oblasti vykurovania a prevádzky plynovodných potrubí, ale tiež o využití vodíka v plynovodnej infraštruktúre.

Podľa Kvasňovského je dekarbonizácia a ozeleňovanie plynárenstva dôležitou témou a na konferencii sa budú zaoberať rôznymi vodíkovými projektmi. „Členovia SPNZ sú v tejto téme veľmi aktívni. Príkladom je SPP – distribúcia, ktorá v projekte H2 Pilot vo vybranej obci s 300 odbernými miestami úspešne otestovala, či dokážu koncové zariadenia akceptovať zmiešanie zemného plynu s vodíkom do úrovne desiatich percent,“ dodal Kvasňovský.