Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)

Máme odlišné názory, ale vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou sú odsúdené na lepší a kvalitnejší charakter, povedal predseda vlády SR Robert Fico v Užhorode po stretnutí s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Chystá sa spoločné rokovanie vlády, na ktorom sa majú preberať aj spoločné energetické projekty.
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny, ale spolupráca na ďalších energetických projektoch. Taký je výsledok stretnutie premiéra Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v piatok v Užhorode. Fico odmietol, že by sa vôbec na svojom poslednom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o zastavení núdzových dodávok energií zo Slovenska na Ukrajinu bavil. „Informácia, že sa má hovoriť o nejakej energetickej blokáde Ukrajiny je nepravdivá, toto vôbec nebolo predmetom rokovania s prezidentom Putinom,“ vyhlásil.
Obaja predstavitelia pritom priznali, že energetika bola jednou z hlavných tém spoločného stretnutia. O to viac po posledných požiadavkách amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Európa prestala odoberať ruské energie a zastavila tak financovanie vojny na Ukrajine.
Trump žiada stopku na ruské energie
„Počujeme aj zo Spojených štátov, aký názor má pán prezident Trump na otázku energetickej nezávislosti Európy. Treba na toto reagovať a to záleží od každého v Európe. Ruská ropa, ruský plyn nemajú žiadnu budúcnosť. Ak bude Amerika naďalej takto rozhodná a bude cítiť zmenu situácie, tak toto bude faktor, ktorý bude garantovať, že Rusko bojovať nebude,“ reagoval po stretnutí so slovenským premiérom Volodymyr Zelenskyj.
Robert Fico v tejto súvislosti opäť pripomenul rozdielnosť názorov na niektoré otázky týkajúce sa aj energetiky. Na vyhlásenia prezidenta Trumpa priamo nereagoval. „Nepôjdem preto do detailov a nebudem ani hodnotiť včerajšie vyhlásenie, ktoré som počul od amerického prezidenta pána Trumpa. Pretože vidím ho v kontexte veľmi takom zaujímavom, že na jednej strane prichádza množstvo LNG zo Spojených štátov do Európy a na druhej strane stále veľké množstvo európskych krajín odoberá ruské LNG. Čiže tá pravda je niekde v strede,“ vyhlásil premiér.
Dôležité je pritom podľa Fica v súčasnosti hľadať taký systém, ktorý bude zabezpečovať každej krajine bezpečné, kvalitné dodávky energií za primerané cena. A zároveň aby krajiny neprijímali opatrenia, ktoré poškodzujú iné krajiny. Povedal tiež, že nechce, aby Slovensko bolo zatiahnuté do nejakých „energetických hier“.
Fico: Sú to legitímne ciele, ale škodí nám to
Horúcou témou posledných dní bolo aj ničenie ropnej energetickej infraštruktúry na ruskom území, čo spôsobilo aj vypojenie ropovodu Družba a zastavenie dodávok ruskej ropy na Slovensko. Premiér Fico hovorí, že chápe, že počas vojny môže ísť o legitímne ciele, poškodzuje to však ďalšie krajiny.
„Stojím si aj za vyhláseniami, že vojenské útoky na legitímne ciele podľa všetkého, lebo ide o vojnu, poškodzujú aj Slovenskú republiku a že mali by sme hľadieť aj na záujmy iných krajín, ktoré sú súčasťou medzinárodnej energetickej siete,“ povedal Fico.
Zelenskyj však tvrdí, že Ukrajina je pripravená na dodávky ropy a plynu na územie Slovenska za jedinej podmienky. „Ak to nebude ruský plyn, ak to nebude ruská ropa, lebo máme vojnu. Bodka,“ vyhlásil s tým, že Ukrajina reaguje na útoky na vlastnú energetickú infraštruktúru a aj reagovať bude.
Fico aj Zelenskyj napokon potvrdili, že komunikácia oboch strán bude pokračovať. Už 20. októbra by sa malo uskutočniť spoločné rokovanie vlád, kde by sa mali preberať aj rôzne energetické projekty. Ide napríklad o zvýšenie kapacity prenosu elektriny na hraničnom bode Mukačevo-Veľké Kapušany či ďalšie projekty. Viac o pripravovaných projektoch sa dočítate v článku na tomto odkaze.