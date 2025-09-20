Zelená domácnostiam stále pozastavená: Tisíce firiem a pracovných miest sú v ohrození

Projekt podpory inštalácií obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam už je tri mesiace pre chýbajúce zdroje pozastavený a stále nie je jasné, či a kedy bude obnovený. Podľa Slovenskej inovačnej energetickej agentúry (SIEA) záleží spustenie programu od výsledkov revízie eurofondového Programu Slovensko. Opakované prerušovanie projektu ale ohrozuje podľa odborníkov chod firiem, ktoré sa výrobou a inštaláciou OZE zaoberajú.
„Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam závisí od výsledkov revízie Programu Slovensko, prostredníctvom ktorého bola podpora inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach doteraz financovaná. Návrh na doplnenie financií sme už podali. O konkrétnych detailoch – teda o termíne, výške aj zameraní podpory – bude možné informovať až po ukončení revízie,“ uviedla hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová.
Záujemcovia o preplatenie časti nákladov na inštaláciu fotovoltických panelov, solárnych kolektorov, kotlov na pelety, veterných turbín či tepelných čerpadiel, majú ešte šancu získať financie z balíka, ktorý bol rezervovaný na inštalácie, no zhotovitelia nedoručili do 90 dní žiadosť o preplatenie poukážok. Ďalšie prostriedky sa podľa SIEA môžu uvoľniť, ak sa zistí, že pri inštaláciách neboli splnené podmienky podpory.
„Aktiváciu určite spustíme a budeme o nej včas informovať. Momentálne sa sústredíme na spracovanie a kontrolu doručených žiadostí, aby bola suma, ktorú bude možné uvoľniť, čo najvyššia. Pri väčšine žiadostí čakáme na opravy a doplnenie. Aktuálne máme rozpracovanú kontrolu pri viac ako 11.000 žiadostiach,“ priblížila Valentová. Tento rok bol v projekte Zelená domácnostiam rekordný. Za 12 mesiacov SIEA preplatila vyše 23.000 poukážok v celkovej hodnote viac než 67 miliónov eur.
Opakované prerušenie projektu ale prináša problémy firmám. Podľa predsedu Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá Vladimíra Orovnického spôsobuje neistotu medzi žiadateľmi, inštalačnými spoločnosťami aj výrobcami technológií. „Trh sa dostáva do kritického stavu – žiadatelia váhajú, či dotácie budú pokračovať a aj keď sú rozhodnutí pre túto technológiu, tak stále čakajú a firmy začínajú prepúšťať, nakoľko trh prestáva existovať,“ upozornil Orovnický.
Riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) Ján Karaba a Samuel Kopčanský zo spoločnosti Ecoprodukt pripomenuli, že ide o viac ako 2100 firiem, ktoré môžu odhadom zamestnávať aj vďaka programu Zelená domácnostiam približne 10.000 ľudí. Pozastavenie Zelenej domácnosti podľa nich povedie k strate zamestnanosti na úrovni cca 2500 ľudí. „Mnohí z nich odídu pracovať do zahraničia, kde je veľký dopyt po elektrikároch, respektíve špecialistoch so skúsenosťami s realizáciou inštalácií OZE. Následne, po prípadnom opätovnom spustení programu Zelená domácnostiam u nás budú minimálne istý čas, kým ukončia svoje pracovné záväzky v zahraničí, chýbať,“ upozornili.
Podľa Valentovej ale majú firmy možnosť realizovať projekty v programe Zelená solidarita, kde je k dispozícii ešte viac ako 28 miliónov eur na podporu inštalácií fotovoltických panelov, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu pre nízkopríjmové domácnosti a čerpanie týchto prostriedkov je stále pomerne nízke. „Pri štarte projektu zohrala úlohu aj vyťaženosť zhotoviteľov, ktorí boli do veľkej miery viazaní realizáciami v Zelenej domácnostiam – tam už uskutočnili vyše 33.000 inštalácií. Teraz sa situácia mení a do projektu Zelená solidarita sa zapája stále viac a aj menších zhotoviteľov,“ uviedla Valentová.
Podmienky na získanie financií zo Zelenej solidarity sa podľa SIEA meniť nebudú. Na rozdiel od projektu Zelená domácnostiam je potrebné ešte pred vydaním poukážky preveriť splnenie príjmových podmienok, čo si vyžaduje súčinnosť viacerých inštitúcií a trvá dlhšie. SIEA dodala, že približne 25 % žiadateľov nakoniec kritériá nespĺňa, a preto neodporúča začínať inštaláciu pred vydaním poukážky.