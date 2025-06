Zdražie plyn o 50 %? Fico varuje pred zastavením ruských dodávok, chce kompenzácie a výnimky!

Foto: TASR

Premiér Robert Fico rokoval v Bruseli s Ursulou von der Leyenovou o pripravovanom zákaze dovozu ruského plynu od roku 2028. Návrh označil za hrozbu pre slovenské domácnosti, priemysel aj konkurencieschopnosť krajiny. Žiada finančné kompenzácie a upozorňuje na riziko žaloby od Gazpromu až do výšky 20 miliárd eur.

Predseda vlády Robert Fico vo štvrtok v Bruseli absolvoval podľa jeho slov zásadné rokovanie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou ohľadom pripravovaného legislatívneho návrhu Európskej komisie na úplné zastavenie dovozu zemného plynu z Ruskej federácie od 1. januára 2028 v rámci iniciatívy Repower EU.

Premiér zdôraznil, že ide o mimoriadne vážny návrh, ktorý bude mať zásadné negatívne dôsledky pre Slovensko, a to nielen z hľadiska cien plynu pre domácnosti a priemysel, ale aj z pohľadu celkovej konkurencieschopnosti krajiny a Európskej únie ako celku. Osobitne pripomenul význam slovenského priemyslu a automobilovej výroby, ktorá je na stabilných a dostupných dodávkach energií existenčne závislá.

„Návrh, o ktorom rokujeme, priamo spomína Slovensko, čo potvrdzuje, že si aj Komisia uvedomuje jeho možné vážne dopady na našu krajinu,“ uviedol premiér.

Predseda vlády s predsedníčkou Európskej komisie diskutoval o zvýšení tranzitných nákladov. Po zastavení dovozu z Ruska bude Slovensko odkázané na dodávky zo severu, juhu a západu, čo môže viesť k ich významnému nárastu. Robert Fico upozornil aj na nárast cien komodity. Podľa energetických expertov môže dôjsť k zvýšeniu cien plynu pre domácnosti o 30 až 50 %.

Témou stretnutia bol aj nárok na kompenzácie. Robert Fico informoval, že Slovensko bude žiadať finančné nástroje na odškodnenie domácností aj priemyslu v prípade, že dôjde k výraznému zvýšeniu cien.

Slovensku podľa Fica hrozí miliardová žaloba

Dotkli sa aj rizika právneho sporu s Gazpromom. Vzhľadom na platnú zmluvu so spoločnosťou Gazprom do roku 2034, postavenú na princípe „take or pay“ teda „odoberaj alebo plať“, hrozí podľa Fica Slovensku žaloba s možnou výškou náhrady až do 20 miliárd eur.

Premiér ocenil konštruktívny prístup predsedníčky EK a informoval, že už budúci týždeň pricestuje na Slovensko špeciálna misia Európskej komisie. „Odporučil som, aby sa nestretávala s politikmi, ale nech sa stretne s predstaviteľmi slovenského biznisu. Nech sa stretne s predstaviteľmi asociácií, ktoré zabezpečujú alebo ochraňujú záujmy drobných spotrebiteľov, to znamená domácností,” uviedol predseda vlády.

„Slovenský postoj je jednoznačný: za návrh v tejto podobe hlasovať nemôžeme. Ak má návrh prejsť kvalifikovanou väčšinou, budeme žiadať jasné kompenzácie a garancie, že Slovensko neutrpí neprimerané škody,“ zdôraznil Robert Fico.

Zároveň oznámil, že na piatkovom rokovaní veľvyslancov EÚ bude Slovensko žiadať o odklad hlasovania o 18. sankčnom balíku proti Rusku. Ak návrh na odklad nebude akceptovaný, slovenský veľvyslanec dostane mandát hlasovanie vetovať.

„Nemožno prijímať nové sankcie bez toho, aby boli najskôr vyriešené existenčné hrozby, ktoré aktuálny návrh plynového embarga predstavuje pre našu krajinu,“ uzavrel Fico podľa informácií zverejnených Úradom vlády SR.