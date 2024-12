Zastropovanie cien energií podľa Greenpeace dotuje fosílne spoločnosti na úkor ľudí

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Markus Spiske

Organizácia Greenpeace Slovensko nesúhlasí s avizovaným opätovným zastropovaním cien energií a myslí si, že ide o neférovú podporu fosílnych spoločností, ktoré majú zisky v hodnote stoviek miliónov eur. Vláda by podľa ochrancov prírody mala pomôcť najchudobnejším ľuďom a sústrediť sa najmä na skutočné riešenie problémov s cenami energií, ako je napríklad podpora obnoviteľných zdrojov energie.

„Ide o neférový presun peňazí z rozpočtov miest, obcí a občanov do vreciek energetických spoločností, ktoré patria medzi najziskovejšie na Slovensku. Rezort hospodárstva by mal namiesto toho pomôcť ľuďom investovať do vlastných obnoviteľných zdrojov prostredníctvom energetických spoločenstiev. Takto by sme sa budúceho zvyšovania energií nemuseli báť,“ uviedla koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová.Tá navrhuje adresnú pomoc, ktorá by sa mohla realizovať napríklad prostredníctvom energošekov určených pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Takto sprostredkované financie by mali byť zamerané na zvýšenie investícií do obnoviteľných zdrojov, pričom energiu z nich by si mohli ľudia medzi sebou navzájom zdieľať.

Organizácia zároveň pripomenula, že v roku 2023 išlo na kompenzáciu cien plynu pre domácnosti podľa Ministerstva hospodárstva SR takmer 1,7 miliardy eur. Viac než jednu miliardu eur mal pritom získať najväčší hráč na trhu s plynom, a to Slovenský plynárenský priemysel (SPP), doplnil Greenpeace.

SPP je najväčší hráč na trhu s plynom

„Nie je nám jasné, prečo bežní ľudia musia dotovať zo svojich daní spoločnosti, ktoré nielen ničia prírodu, ale aj vykazujú stámiliónové zisky. SPP je najväčší hráč na trhu s plynom – fosílnym palivom, ktoré ničí klímu, a cez dcérske spoločnosti vlastní podiely vo firme, ktorá ťaží ropu a plyn na Slovensku. Skupina ZSE zase cez dcérske spoločnosti vlastní paroplynovú elektráreň Malženice – tá je takisto významným producentom skleníkových plynov. Z daní bežných ľudí sa skladáme najväčším znečisťovateľom na ich enormné zisky,“ uzavrela Osvaldová.