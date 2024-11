Zastaví ruské tanky po Trumpovom víťazstve príliš lacná ropa? Staronový prezident naznačil svoje plány už v prvom prejave

Tradičné ruské drevené bábiky, Matrioška, ​​zobrazujúce novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina, sú vystavené na predaj v obchode so suvenírmi v Petrohrade v Rusku, v stredu 6. novembra 2024. Foto: SITA/AP

Dôležitým kľúčom k financovaniu ruskej vojenskej mašinérie sú príjmy Ruska z exportu fosílnych palív. Trumpove vyjadrenia smerujúce k zvyšovaniu ťažby a exportu americkej ropy tak môžu byť pre ruský rozpočet poriadnym problémom.

Ak sa niečoho na ruskom ministerstve financií skutočne obávajú, je to príliš lacná ropa. Hoci im export čierneho zlata komplikuje extrémne zaťaženie sankciami, stále produkuje významnú časť príjmov celého federálneho rozpočtu. V roku 2025 to má byť stále ešte vyše štvrtina celých rozpočtových príjmov Ruska.

Príjmy z predaja ropy sú pritom tiež kľúčom k financovaniu ruskej vojenskej mašinérie. Zvlášť keď v rozpočte na budúci rok plánujú Rusi na armádu smerovať rekordnú sumu, o čo sme písali v našom článku na tomto odkaze. Aby tento rozpočet ufinancovali, sú však kvôli klesajúcim príjmom z predaja fosílnych palív pristupovať aj k zvyšovaniu daní, či škrtom v sociálnych výdavkoch.

Napätý rozpočet pritom počíta s cenou ruskej ropy, ktorá sa kvôli sankciám predáva voči globálnym cenám čierneho zlata so zľavou, na úrovni zhruba 70 dolárov za barel. Ak by cena komodity výraznejšie klesla, v ruskom rozpočte by to mohlo narobiť riadne problémy.

Presne takýto scenár výrazného poklesu cien ropy pritom po aktuálnom víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách predpovedá ruský miliardár Oleg Deripaska. „Dobré ráno, nový svet. Ropa na 50 dolárov do mája,“ napísal podľa webu moscowtimes.ru na sociálnej sieti.

Samotný Donald Trump totiž vo svojom prvom prejave po tom, čo bolo zrejmé, že sa opäť stane americkým prezidentom, nezabudol spomenúť ťažbu ropy. „Máme viac čierneho zlata ako ktorákoľvek iná krajina na svete! Viac ako Saudská Arábia, viac ako Rusko,“ vyhlásil.

Cena ropy na svetových trhoch reagovala na volebný vývoj aj tieto Trumpove vyjadrenia ihneď oslabením o 2 percentá. Trump pritom cenu ropy spomínaj aj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorého vyriešenie pred voľbami sľuboval „do 24 hodín“. Podľa jeho názoru by totiž pri rope za 40 dolárov Rusko nemohlo vykonávať vojenské operácie.

Nečudo, že Trumpovu kampaň s jeho apetítom zvyšovania ťažby a exportu americkej suroviny podporovali aj americké ropné spoločnosti. Tie by sa totiž mohli v nasledujúcich mesiacoch tešiť dodatočným environmentálnym a daňovým úľavám.