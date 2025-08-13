Zásoby ropy v USA prekvapivo vzrástli: Nové údaje EIA ukázali nárast o 3 milióny barelov

Zásoby ropy v USA minulý týždeň nečakane vzrástli. Zvýšili sa aj zásoby ropných destilátov. Ukázali to v stredu údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa EIA sa zásoby ropy v USA v týždni do 8. augusta zvýšili o 3,04 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) po poklese o 3 milióny barelov v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že zásoby ropy za sedem dní do 8. augusta opäť klesnú, a to o 0,8 milióna barelov.
Zásoby ropy v USA tak minulý týždeň dosiahli 426,7 milióna barelov, čo je však stále o 6 % menej ako päťročný priemer pre toto obdobie roka, uvádza sa v správe.
Správa EIA ukázala tiež, že zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú vykurovací olej a naftu, minulý týždeň vzrástli o 0,7 milióna barelov, ale zostávajú približne 15 % pod päťročným priemerom pre toto obdobie roka.
Na druhej strane, zásoby benzínu minulý týždeň klesli o 0,8 milióna barelov a sú na úrovni päťročného priemeru pre toto obdobie roka.