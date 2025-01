Zásoby plynu v Európe klesli pod 55 percent

Foto: pexels.com/Magda Ehlers

Zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch plynu (PZP) sú už nižšie ako pod 55 %. Vyplýva to z údajov Gas Infrastructure Europe (GIE). Informujú o tom na základe správy agentúry TASS. Krajiny Európskej únie (EÚ) od začiatku vykurovacej sezóny minuli zo zásobníkov približne 48 miliárd metrov kubických (m3) plynu. Vykurovacia sezóna v Európe sa však začala už 29. októbra 2024, o desať dní skôr ako predchádzajúca sezóna. Objem zásob plynu tak klesol na 54,65 %, čo je o 6,91 percentuálneho bodu menej ako priemer k tomuto dátumu za uplynulých päť rokov. Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy plynu sa v januári v porovnaní s koncom decembra znížili.

Zariadenia na spätné splyňovanie skvapalneného plynu a jeho ďalšie prečerpávanie do európskych plynovodov sú v súčasnosti vyťažené na 44 % svojej kapacity. Agentúra TASS v piatok tiež uviedla, že Európska komisia sľúbila Maďarsku, že bude pracovať na obnovení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, ktorý sa skončil 1. januára po vypršaní platnosti dovtedajšej zmluvy. TASS sa pritom odvolala na vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána v rozhlasovej stanici Kossuth Rádió. Orbán uviedol, že začiatkom tohto týždňa Maďarsko dostalo záruky energetickej bezpečnosti od Európskej únie výmenou za súhlas s predĺžením sankcií proti Rusku o ďalších šesť mesiacov.

Maďarsko okrem toho požaduje aj pokračovanie tranzitu ruskej ropy cez ropovod Družba. A tiež záruky, že nebude ohrozená bezpečnosť plynovodu TurkStream, ktorý dodáva ruský plyn cez Čierne more do Turecka a odtiaľ do krajín strednej a východnej Európy. Orbán je presvedčený, že ukrajinské orgány by mali tieto záväzky dodržiavať, keďže Kyjev je závislý od vojenskej, finančnej a hospodárskej podpory EÚ. Po stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli 27. januára Európska komisia uviedla, že o týchto otázkach bude rokovať s Ukrajinou za účasti Slovenska a Maďarska. Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó varoval, že Budapešť nebude tolerovať prieťahy v týchto rozhovoroch a bude pozorne sledovať, či Brusel plní svoje sľuby.