Zásadná zmena v obchodovaní s elektrinou: Nový režim prinesie presnejšie ceny aj nižšie náklady

Prechod na nový režim obchodovania s elektrinou bol bezproblémový, a to od príjmu cezhraničných kapacít, doručovanie obchodných diagramov, spracovanie objednávok až po publikovanie výsledkov. Konštatoval to v piatok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe aktuálnych informácií od spoločnosti OKTE, ktorá od začiatku októbra spustila
15-minútový obchodný interval pre denné obchodovanie s elektrinou.
Regulátor považuje tento krok za významný míľnik v modernizácii trhu s elektrinou v súlade s európskymi pravidlami „Bola stanovená cena na každých 15 minút obchodovania s elektrinou, čo umožní odberateľom a dodávateľom pri obchodovaní pružnejšie reagovať. Zároveň pozitívnym sekundárnym efektom môžu byť znížené náklady na odchýlky,“ zhodnotil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Energeticky náročné podniky tak podľa úradu získavajú presnejší nástroj na plánovanie nákupu elektriny, čo sa môže pozitívne prejaviť aj na cenách pre koncových odberateľov. ÚRSO sa na príprave režimu podieľal formou odborných konzultácií, analýz dopadov a úprav regulačných pravidiel.
Cieľom SDAC (Single Day-Ahead Coupling) je vytvorenie a prevádzkovanie jednotného celoeurópskeho denného trhu s elektrinou. Integrovaný trh pre denné obchodovanie zvyšuje celkovú efektívnosť obchodovania tým, že podporuje konkurenciu, zvyšuje likviditu a umožňuje efektívnejšie využitie prenosových kapacít a výrobných zdrojov v rámci prepojeného trhu.