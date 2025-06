Žaloba od Gazpromu za 20 miliárd eur: Fico upozorňuje na dôsledky odmietnutia energií z Ruska!

Premiér Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Slovensko bude na stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie (EÚ) žiadať o odloženie hlasovania o ďalšom balíku protiruských sankcií. Najskôr má byť vyriešená otázka úplného zákazu dovozu ruského plynu po roku 2027 a možnej náhrady škôd, ktoré by v takom prípade Slovensku vznikli. Na nedeľnej tlačovej konferencii o tom informoval premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Požiadal som ministra zahraničných vecí, aby oficiálne požiadal stretnutie ministrov zahraničných vecí, odložiť rokovanie o týchto sankciách do okamihu, kedy nebude vyriešený problém tzv. repoweringu, to je zastavenie toku plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie do Európy,“ povedal Fico. Vláda tak chce využiť hlasovanie o sankciách, ktoré musia byť schválené jednohlasne, na vyrokovanie ústupkov pre Slovensko pri dohode o ukončení dovozu ruských energií, ktorá by mala byť prijatá väčšinou a Slovensko pri nej bude pravdepodobne prehlasované.

Premiér opäť upozornil na riziká spojené s odmietnutím ruských energonosičov. „Pýtame sa, bude dostatok plynu pre Slovensko? Máme aké garancie, že keď bude málo plynu v Nemecku, v Českej republike, že príde plyn k nám?“ Problémom je aj predpokladané zvýšenie cien za prepravu plynu či platná zmluva s ruským Gazpromom, ktorá vyprší až v roku 2035. Ruská spoločnosť by v prípade zrušenia odberu plynu mohla podľa premiéra žalovať Slovensko o približne 20 miliárd eur. „Najskôr si musíme vyriešiť problém tohto repoweringu, teda zastavenia toku plynu z Ruskej federácie do Európy,“ dodal Fico.

Premiér spresnil, že v prípade ropy je predpoklad, že sa o obmedzeniach nebude na pôde EÚ hlasovať kvalifikovanou väčšinou, ale cez sankcie, kde treba jednomyseľné rozhodnutie. Na obmedzenie dovozu ruského jadrového paliva v súčasnosti nie je žiadny návrh. No aj v tomto prípade sa slovenské jadrové reaktory bez tohto paliva nezaobídu. I keď máme v súčasnosti na Slovensku relatívne dobré zásoby paliva, tie sa podľa Fica raz minú a nedajú sa ľahko nahradiť.