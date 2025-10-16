Zákaz ruského plynu a ropy podľa Smeru-SD ohrozuje Slovensko aj celú EÚ: Hrozí strata konkurencieschopnosti!

Návrh na úplný zákaz dovozu ruského plynu, ropy, jadra a ich produktov už od 1. januára 2026 predstavuje existenčné ohrozenie nielen pre Slovensko a Maďarsko, ale aj pre konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) ako celku. Informovala o tom vo štvrtok koaličná strana Smer-SD.
„Preto v spolupráci s maďarskými europoslancami z frakcie Patrioti posielame list komisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom ho žiadame, aby na rozdiel od progresívcov prejavil aspoň štipku zdravého rozumu a zmyslu pre ekonomickú realitu,“ zdôraznila strana.
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a výboru pre medzinárodný obchod (INTA) vo štvrtok schválili návrhy plánov na zákaz dovozu ruského plynu do členských krajín EÚ. EP v správe pre médiá spresnil, že návrh tejto legislatívy má chrániť záujmy Únie pred zneužívaním dodávok energie Ruskou federáciou.