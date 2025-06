Benzín stále zdražuje, nafta ide opačným smerom: Pozrite si, čo nás čaká cez letnú sezónu!

Foto: freepik.com/freepik

Ceny pohonných látok na pumpách majú za sebou rozdielny vývoj. Kým nafta v závere mája zlacnela, cena benzínu sa takmer nezmenila. Hlavný analytik finančných trhov XTB Jiří Tyleček naznačil, ktorým smerom by sa mohli ceny pohonných hmôt na pumpách uberať v nasledujúcich týždňoch. Pre motoristov sú to priaznivé správy.

Cena motorovej nafty sa po týždni znova vrátila pod hranicu 1,40 eura za liter. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR, benzín 95 nepatrne zdražel, jeho cena sa posunula vyššie nad úroveň 1,50 eura za liter. Spotrebitelia aktuálne platili za jednotkové sumy pohonných látok o 6 % menej ako pred rokom.

Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 22. týždňa zaznamenali rozdielne pohyby. Najpredávanejšie palivo nafta zlacnela a po týždni sa jej cena štvrtýkrát v aktuálnom roku opäť dostala pod hranicu 1,40 eura za liter. Cena benzínu 95 sa medzitýždňovo takmer nezmenila, veľmi nepatrne stúpala tretí týždeň za sebou. Bežný ako aj prémiové druhy benzínov sa predávali v priemere za najvyššie ceny od začiatku apríla 2025.

Obyčajná motorová nafta v závere mája zlacnela o 1 cent, predávala sa za 1,393 eura za liter. Priemerná cena prémiových druhov motorovej nafty zostala na nezmenených 1,596 eura za liter. „Aktuálna cena benzínu 95 bola 1,505 eura za liter. Za liter prémiových benzínov spotrebitelia platili v priemere 1,715 eura, o 0,8 centa viac v porovnaní s predchádzajúcim týždňom,“ dodáva štatistický úrad.

Dočkáme sa na pumpách poklesu cien pohonných látok? Áno Nie Odoslať odpoveď

Sledované ceny pohonných látok boli nižšie ako v rovnakom období pred rokom, prémiové benzíny o 5 %, prémiová nafta o 5,3 %, klasický benzín 95 o 6,5 % a bežná motorová nafta o 6,9 %.

Aktuálne ceny plynov boli oproti predchádzajúcemu týždňu nižšie. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 1,7 centa na 1,529 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) nepatrne klesla o desatinu centu, kilogram mal hodnotu 1,660 eura. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) ostala na úrovni spred týždňa, liter sa predával za 0,690 eura.

Dočkáme sa ďalšieho zlacňovania?

Ceny pohonných hmôt zatiaľ po poklese podľa analytika XTB Jiřího Tylečka nezískali jednoznačný smer. Cena ropy napriek určitým nárastom stále zostáva v pásme posledných dvoch mesiacov. A veľkoobchodné ceny palív sa podľa jeho slov v posledných týždňoch stále držia na nižších úrovniach. Navyše americký dolár má stále tendenciu k poklesu voči euru, takže nákup pohonných hmôt je teraz lacnejší. Ani v nasledujúcom týždni sa pritom podľa neho nečakajú výrazné impulzy, ktoré by mohli zmeniť ceny pohonných hmôt. Očakávajú sa pohyby len v jednotkách centov, a to v oboch smeroch.

„Zatiaľ to vyzerá tak, že ceny pohonných hmôt by mali zostať nízke aj v nasledujúcich týždňoch a motoristická sezóna by mohla byť výrazne lacnejšia, než bola minulý rok. Nádejné je aj niekoľkomesačné globálne zvýšenie zásob ropy, čo by nemalo umožniť jej výraznejší cenový vzostup. Navyše sa očakáva, že politika Donalda Trumpa bude aj naďalej tlačiť americký dolár nadol,“ uvádza Tyleček.