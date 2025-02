Výpadok katastra zjednodušil zapojenie sa do výzvy Obnov dom: Prvé zmluvy začne SAŽP posielať už čoskoro!

Foto: pexels.com/Tima Miroshnichenko

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) eviduje veľký záujem o 6. výzvu programu Obnov dom, v rámci ktorej môžu majitelia starších rodinných domov získať dotáciu až do 19 000 eur na energetickú obnovu svojich nehnuteľností. Žiadosti bolo možné podávať do 15. januára 2025, no odvtedy nemajú žiadatelia žiadne informácie o pokračovaní procesu. Kedy sa dočkajú zmlúv?

Podávanie žiadostí do šiestej riadnej výzvy v rámci programu Obnov dom bolo spustené 13. decembra 2024 a trvalo to 15. januára 2025. Oslovili sme Slovenskú agentúru životného prostredia, aby sme zistili, aký veľký záujem bol o túto výzvu a do akej miery ovplyvnil jej priebeh výpadok portálu katastra.

Veľký záujem a navýšenie financií

O dotáciu požiadalo vyše 7 200 domácností, čo dokazuje, že o program je stále obrovský záujem. Podľa generálneho riaditeľa SAŽP Juraja Moravčíka sa pôvodne počítalo s 1 500 úspešnými žiadateľmi, avšak vďaka rozhodnutiu podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu bude na 6. výzvu pridaných ďalších 54,34 milióna eur. To znamená, že príspevok dostane až 4 360 žiadateľov, čo je takmer trikrát viac oproti pôvodným plánom.

„V záujme SAŽP je, aby boli uspokojení všetci žiadatelia, ktorí si požiadali o prostriedky na obnovu rodinných domov a ktorí splnia podmienky tejto výzvy,“ uviedol Juraj Moravčík pre web oPeniazoch.sk.

O aké opatrenia majú Slováci najväčší záujem? „Po dvoch rokoch od spustenia pilotnej výzvy sa ukazuje, že Slováci majú najväčší záujem o zateplenie obvodového plášťa (90 %), výmenu starých okien, dverí (65 %) a kotla. Zo zelených opatrení je záujem najmä o fotovoltiku a solárne panely (9 %), o zelené strechy má záujem cca 2 % žiadateľov,“ upresnil generálny riaditeľ SAŽP.

Napriek návodom sa ľudia dopúšťajú chýb

Pred spustením výzvy boli k dispozícii podrobné návody, ktoré mali Slovákom uľahčiť podávanie žiadostí. O presnom postupe sme informovali aj my prostredníctvom samostatného článku. Aj napriek tomu sa našlo viacero žiadateľov, ktorí z nejakého dôvodu pochybili.

Najväčší problém pri podávaní žiadostí v šiestej výzve je podľa Moravčíka nekompletná dokumentácia k energetickej hospodárnosti budovy. SAŽP často evidovala chýbajúci energetický certifikát alebo projektové hodnotenie. Aj keď sa kvalita predkladaných dokumentov zlepšila oproti minulým výzvam, stále je to jedna z hlavných chýb, pre ktoré môže dôjsť k zdržaniu v procese schvaľovania.

