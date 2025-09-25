Aktuálne ochladenie na Slovensku prináša so sebou aj prípravy na začiatok vykurovacej sezóny. Odborníci preto odporúčajú skontrolovať technický stav vykurovacích zariadení, odvzdušniť radiátory a pripraviť domácnosti na pravidelné kúrenie počas chladnejších dní. Napríklad v Bratislave sa už spúšťa vykurovanie do skúšobnej prevádzky.
Závod MHTH Bratislava aktuálne informuje svojich odberateľov v hlavnom meste, ktorí sú pripojení na odovzdávacie stanice tepla, že od štvrtka 25. septembra spustil vykurovanie do skúšobnej prevádzky.
Dôvodom spustenia vykurovania je vytvorenie podmienok pre odberateľov na odskúšanie svojich technologických zariadení pred vykurovacou sezónou. „Súčasne závod MHTH Bratislava reaguje na aktuálne klimatické podmienky s predpoveďou ochladenia a požiadaviek odberateľov o vykurovanie v chladných častiach dňa,“ uvádza spoločnosť.
V prípade krátkodobého zvýšenia teploty vzduchu počas dňa nad 17 °C, automatická regulácia zabezpečí prerušenie vykurovania. Vykurovanie sa obnoví pri poklese teploty pod 15 °C.
Zároveň odborníci odporúčajú odberateľom pravidelne kontrolovať technický stav vykurovacieho zariadenia a pri prvotnom zakúrení:
• skontrolovať prípadné netesnosti, najmä v oblastí spojov,
• odvzdušniť radiátory príp. vetvy (v otvorenej polohe hlavíc na maximum),
• nastaviť termostatické hlavice na požadovanú teplotnú úroveň (nie min. ani max.), overiť funkčnosť ventilov,
• skontrolovať ležaté rozvody a zariadenia v správe nájomníkov alebo správcovských spoločností (ventily, potrubia, rozvody), v otvorenej polohe na rozhraní rozvodov.
Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?
„V prípade zistenia zvýšenej hlučnosti, netesností, poškodení armatúr, regulačných prvkov, čerpadiel, meračov tepla, alebo iných porúch kontaktujte, prosím, dispečing,“ dodáva MH Teplárenský holding.
Aktuálne oznámená skúšobná prevádzka vykurovania slúži ako „generálka“ pred hlavnou sezónou, ktorá sa spustí, až keď sa splnia podmienky stanovené zákonom. Konkrétne vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR.
Vykurovacia sezóna sa na Slovensku začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. K spusteniu vykurovania podľa vyhlášky rezortu hospodárstva dochádza, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať nárast vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.